Наталья Луканина завершила свое преображение. За три месяца героиня проекта «Преображение» «КП»-Пермь» похудела на 15 килограммов, а ее лицо теперь просто светится.

Во время проекта Наталья Луканина регулярно посещала центр красоты и здоровья «Бэлла». Она прошла десять процедур прессотерапии, которую назначают в рамках программы по снижению веса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/725454" frameborder="0"></iframe> Героиня проекта «Преображение» похудела на 15 кг.

- Такие процедуры хорошо выводят отечность, лишнюю жидкость, снижают отечность жировых клеточек, за счет чего человек худеет и теряет вес и объемы, - рассказал врач «Бэллы» Леонид Александрович.

Также Наталье провели по десять процедур лимфодренажного массажа и миостимуляции и по пять - висцерального массажа, липолитической терапии и виски-пеленания. После этого ее тело стало более подтянутым, а кожа упругой.

Наталье нравится, как она выглядитФото: Василий Вахрин

- На тренировках ты упахиваешься, чтобы похудеть, - говорит Наталья, - а в салоне ты отдыхаешь. Но при этом тоже худеешь.

Завершил курс красоты нитевой лифтинг лица. После этой процедуры у Наташи заметно уменьшились носогубные складки и подтянулись щеки. Результат – налицо.