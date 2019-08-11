2019-08-11T09:19:19+03:00
Общество

"Она очень доверчивая". В Прикамье девочка-инвалид ушла гулять и пропала

Родственники уже обратились к волонтерам
Елена КОНОВА
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Марина пропала еще два дня назад. Фото из соцсетейМарина пропала еще два дня назад. Фото из соцсетей
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В Березниках пропала 15-летняя Елкина Марина Николаевна. У девочки инвалидность и, как говорит ее родственница Татьяна, Марина легко может разговориться с незнакомцем.

- То есть если ее кто-то позовет, она пойдет за человеком, - говорит Татьяна. - Марина у нас очень доверчивая.

Девочка пропала еще 9 августа. Перед уроками она пошла гулять на площадку у коррекционной школы, где учится. Но днем ее маме позвонил учитель и сообщил, что Марина так и не появилась в школе. Телефон у девочки был отключен.

- Мама Марины обратилась в полицию, вместе с сотрудниками КДН объездила знакомых, - рассказывает Татьяна. - Никакой информации. Друзей у девочки нет, только одноклассники. Но и они не в курсе, где Марина. Мы обратились к волонтерам с просьбой о помощи в розыске.

В тот день на девочке были джинсы, синяя удлиненная куртка и серые кроссовки. Рост Марины - около 160 см, один глаз сильно косит. При ходьбе девочка сильно сутулится.

Если вы знаете, где Марина, видели ее, то звоните по телефону 89026305486 (Татьяна) или в полицию по номеру 02. Стражи порядка также присоединились к розыскам девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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