"Она очень доверчивая". В Прикамье девочка-инвалид ушла гулять и пропала

В Березниках пропала 15-летняя Елкина Марина Николаевна. У девочки инвалидность и, как говорит ее родственница Татьяна, Марина легко может разговориться с незнакомцем.

- То есть если ее кто-то позовет, она пойдет за человеком, - говорит Татьяна. - Марина у нас очень доверчивая.

Девочка пропала еще 9 августа. Перед уроками она пошла гулять на площадку у коррекционной школы, где учится. Но днем ее маме позвонил учитель и сообщил, что Марина так и не появилась в школе. Телефон у девочки был отключен.

- Мама Марины обратилась в полицию, вместе с сотрудниками КДН объездила знакомых, - рассказывает Татьяна. - Никакой информации. Друзей у девочки нет, только одноклассники. Но и они не в курсе, где Марина. Мы обратились к волонтерам с просьбой о помощи в розыске.

В тот день на девочке были джинсы, синяя удлиненная куртка и серые кроссовки. Рост Марины - около 160 см, один глаз сильно косит. При ходьбе девочка сильно сутулится.

Если вы знаете, где Марина, видели ее, то звоните по телефону 89026305486 (Татьяна) или в полицию по номеру 02. Стражи порядка также присоединились к розыскам девочки.