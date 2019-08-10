В Перми канатоходец прошел километр между двумя зданиями
Задолго до этого момента пермяки начали мысленно настраиваться на то, что впервые в жизни смогут увидеть, как по канату, натянутому над всей эспланадой, пройдет человек. От искусства до власти. От Театра-Театра до Законодательного собрания. Ровно километр. На высоте 12-этажного дома.
Так это выглядит на фоне пермского неба.Фото: Василий Вахрин
Многие, должно быть, выучили наизусть, как зовут смельчака. Они нисколько не сомневались, что ровно в 19.45 германский спортсмен-канатаходец Фридрих Куни сделает в вышине свои первые шаги. И почти все следили за отчетами в соцсетях – как готовятся к натягиванию каната, как его натягивают. Как тренируется канатаходец.
Вот Фридрих Куни вышел на парапет драмтеатра и поприветствовал зрителей.
В Перми канатоходец прошел целый километр между зданиями. Видео Василия Вахрина.
Удачный кадр.Фото: Василий Вахрин
- Погода сегодня идеальная! – поблагодарил он через переводчика пермскую погоду. – Не жарко. В Перми я поставлю свой новый рекорд!
- Ни пуха, ни пера! – крикнули канатаходцу из толпы.
- К черту! – на ломанном русском закричал тот. И вступил на канат.
Канатоходец идет в гору - в начале пути он был на высоте 20 метров, постепенно поднимется до 35-ти. Он идет, и зеваки внизу перемещаются вслед за ним.
Вся амуниция весит более 250 килограммов.Фото: Василий Вахрин
Поглазеть на лишенного страха высоты человека, который чуть ли не по воздуху проделает головокружительное путешествие над всей экспланадой, преодолев расстояние, которое и пешком-то идти иной раз лень, собралось чуть не пол-Перми.
Как и было обещано, оба фонтана на эспланаде приглушили свой напор и ритм. Народ, который только что гулял и веселился на многочасовом фестивале городских театров, примолк.
Километровый путь идет в гору.Фото: Василий Вахрин
Погода также явно болеет за смельчака. В Перми в кои-то веки установилось почти безветрие, серые тучи милостиво не обещают проливного дождя.
Совсем недавно в Перми стояли столь непогожие дни, что подобное шоу не могло состояться в принципе.
Народ в толпе реагирует на выступление смелого канатоходца, кто как. Его путешествие и впрямь из разряда экстремальных. Во время тренировки накануне, 10 августа, он один раз сорвался с каната и повис в воздухе вниз головой на страховочном тросе.
Свой путь канатоходец проделывает без всяких балансиров.Фото: Василий Вахрин
По пути следования у канатоходца три "станции отдыха". Вот он дошел до первой площадки. И сел отдохнуть.
И вдруг... Остается пару метров до второй контрольной точки. Канатоходец спотыкается. Теряет равновесие.
Его спасает страховка. А всего е
Иду дальше!Фото: Василий Вахрин
го амуниция, которую он начал готовить за 3 дня до рекорда, весит более 250 килограммов.
Время от времени смельчак выполняет разные головокружительные трюки на высоте. Вот он делает стойку на голове. А теперь танцует на канате макарену! Публика восторженно аплодирует в такт. А он в благодарность осыпает зрителей конфетти, повиснув на канате на одних стопах.
Фонарные столбы внизу.
- Я не могу больше на это смотреть!
- Гляди, что вытворяет!
- Я тоже так буду, когда вырасту!
Пермская публика в восторге.
Наконец, канатоходец спускается вниз на тросе со здания Законодательного собрания. Новый мировой рекорд обновил Книгу рекордов Гиннеса. Самый длинный sky line в городских условиях!
Публика смотрит с замиранием сердца.Фото: Василий Вахрин
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ИСТОЧНИК KP.RU