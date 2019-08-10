«Повезу домой горилочку!» Пермская актриса Катерина Шпица рассказала, как на Украине мылась из ведра с водой

- Мама с папой приехали сегодня из Украины, привезли кавунчики – арбузики - с огорода из нашего родного села Стецовка, - поделилась на своей странице в Instagram пермская актриса, известная зрителям по сериалу «Реальные пацаны», по фильмам «Метро», «Огни притона», «Катя 2» и многим другим. - Как много в одном маленьком арбузе для меня оказалось воспоминаний!

Катерина Шпица родилась в 1985 году в Перми и здесь же получила образование, но, как у многих из нас, ее родные имеют украинские корни, и часть детства она провела на Украине.

На этот раз она выложила в соцсети целый рассказ, который берет за душу.

«Сижу у мамы на кухне, слушаю рассказы о наших родственниках и соседях: кто умер, кто ещё жив. Повезу сейчас к себе горилочку, домашние куриные яйца, помидоры и яблоки. А запах сливового варенья в кухне кружит голову! Слушаю о своём дедушке, который в свои 87 поёт песни и смешит рассказами на посиделках до колик в животе. И сердце щемит от того, что я не могу дедушку обнять, побывать там, где в детстве каждым летом вырастала на 3 сантиметра, доила соседскую козу, драглевала вишни, собирала колорадских жуков и безжалостно жарила их в том же костре, на котором бабушка варила варенье - клубничное, абрикосовое, малиновое, а я помогала, размешивала и снимала пенку, облизывая лопатку.

Мама говорит, что в погребе до сих пор стоит варенье, которое варила ещё сама бабушка, а умерла она в 2005 году, за 2 месяца до того, как я получила свою первую роль. Наверно, она бы тихо, но очень сильно мной гордилась и по вечерам смотрела бы мои сериалы с подружками, которые захаживали смотреть цветной телевизор.

Вспоминаю, как сидели с подружкой Таней, у которой теперь уже двое детей, часами на ветвях шелковицы, как мылись из ведра водой, нагретой солнцем, как бегали на озерцо купаться. Я носила уголь вёдрами, когда его привозила большая машина, полола грядки, красила забор раз за лето, завидовала детям, которые пасли коров, пекла блины высокими стопками, потом таскала их весь день из буфета, намазывала мёдом или вареньем, а оно текло по подбородку и рукам...»

- Очень трогательно, - оценили этот рассказ посетители странички актрисы в соцсети. - Наверное, у каждого есть такие воспоминания из детства.