«Он мог задохнуться!» В Прикамье молодая медсестра спасла пассажира городского автобуса

У одного из пассажиров рейсового городского автобуса в Соликамске вчера вечером, в пятницу, случился приступ эпилепсии. Как позже объяснили медики, все могло закончиться для него плохо: без своевременной помощи он мог травмироваться или даже задохнуться.

К счастью, в этом же автобусе ехала и 31-летняя медсестра Полина Ершова, которая уже три года работает в неврологическом отделении в Соликамской городской больнице процедурной медсестрой.

Как затем рассказали очевидцы в соцсетях, девушка быстро пришла больному на помощь – она положила его набок и стала приводить в чувство. И делала это до тех пор, пока не подоспела бригада скорой помощи. Человек был спасен.

Фото с личной страницы в соцсети героини публикации.

Сама Полина скромно считает, что не совершила ничего героического, а лишь выполнила свой долг, как ее учили.

Но ее сослуживцы и жители города – иного мнения.

- Мы гордимся нашей Полечкой! – говорят ее коллеги по работе.

- Горды за нашу выпускницу! – отреагировали в медучилище, где она училась.

- Она всегда уважительно относится к нам, пациентам, - отметили горожане.

- Повезло мужчине, что в автобусе оказалась такая девушка, - прокомментировали ее поступок пользователи соцсетей. - Не помешало бы, чтобы все кондуктора знали и умели оказывать первую медицинскую помощь в подобных ситуациях.