Погода в Перми на выходные: будет тепло, но дождливо

Пермские синоптики рассказали о характере погоде, которая ожидает пермяков в предстоящие выходные, 10 и 11 августа.

- Конец июля и начало августа выдалось в Пермском крае по-осеннему прохладными, - говорит начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - К тому же, не переставая, льют дожди. К сожалению, на какие-либо устойчивые изменения в среднесрочной перспективе рассчитывать не приходится. Лишь в пятницу, 9 августа, вероятность дождей будет относительно низкой, кратковременные дожди возможны лишь местами.

При этом в дневные часы при переменной облачности температура повысится до 15...20 градусов. В выходные же дни на территорию края начнет оказывать влияние очередной циклон с запада.

Вновь начнутся дожди, но при этом температурный фон будет относительно комфортным: в дневные часы ожидается 15...20 градусов. Однако по ночам будет по-прежнему прохладно: в пятницу и субботу не теплее 5...10 градусов. Лишь ночь на воскресенье на фоне облачной погоды ожидается не такой прохладной: 9...14 градусов.

Согласно долгосрочным прогнозам ГИС-Центра ПГНИУ во второй декаде августа высотный циклон сместится в направлении Карского моря, поэтому заток холодного воздуха может еще продолжаться, но уже без сильных дождей. К середине месяца прогнозируется возвращение температуры к норме.

По итогам первой декады августа среднемесячная температура воздуха в Пермском крае ожидается ниже климатической нормы на 1-1,5°. И если этот прогноз оправдается, то лето в Пермском крае станет самым холодным за последние 17 лет. Количество осадков прогнозируется в пределах 100-140% от месячной нормы.