В Перми на Компросе больше не будет заплывов

Перекресток улицы Советской и Комсомольского проспекта в Перми «прославился» тем, что после каждого ливня превращался в озеро. Несколько лет тому назад в Сети даже появилось видео – молодой пермяк вразмашку переплывает затопленный дождевой водой Компрос.

И вот наконец началась реконструкция ливневки на этом перекрестке.

- Сама ливневая канализация в этом месте находится в хорошем состоянии, ее регулярно прочищают, чтобы не было засоров, - рассказал «Комсомолке» главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. - Проблема в том, что на этом перекрестке всего два ливневых колодца, которые принимают большой поток воды, стекающей со всей площади Компроса от улицы Ленина до Монастырской. Поэтому в рамках благоустройства Комсомольского проспекта мы будем реконструировать существующую сеть и достраивать колодцы, чтобы вода максимально подхватывалась на подходах к этому перекрестку.

"Уровень затопления Комсомольского проспекта при ливнях уменьшится на 40 процентов", - говорит главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. 00:00 00:00

Сейчас работы идут на улице Советской с нечетной стороны Комсомольского проспекта. Здесь будет установлен дополнительный колодец. А через неделю дорожники перейдут на другую сторону Компроса.

В связи с ремонтом улица Советской в районе пересечения с Комсомольским проспектом, а также одна полоса Компроса от улицы Советской до улицы Петропавловской закрыты для движения транспорта.

В этом году будет реконструирована ливневая канализация на участке Комсомольского проспекта между улицами Екатерининской и Монастырской. По расчетам специалистов МКУ «Пермблагоустройство», это поможет снизить максимальный уровень затопления Компроса при ливнях на 40 процентов и увеличить скорость ухода дождевой воды в канализацию.

- А в последующие три года будем двигаться вверх, в сторону Тихого Компроса, - подытожил Матвей Чувашов.