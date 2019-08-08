Что ждет пермяков в городском транспорте: повышение платы за проезд и отсутствие кондукторов

С начала 2020 года в пермских автобусах и трамваях будет действовать новое тарифное меню. Начальник городского департамента дорог и транспорта Анатолий Путин рассказал в эфире радио «КП» - Пермь» о тех изменениях, которые появятся при этой схеме оплаты.

Билеты подорожают

По расчетам городского департамента дорог и транспорта, стоимость билета в автобусах и трамваях Перми должна составлять 28 рублей.

При этом в новом тарифном меню предполагаются скидки. Во-первых, они будут предусмотрены для пассажиров, оплачивающих проезд по безналичному расчету, - банковской картой или с помощью мобильника. Тогда стоимость составит 24 рубля. Сейчас в Перми расплатиться по безналу можно только в трамваях и на нескольких автобусных маршрутах. А в будущем весь городской транспорт должен перейти на безналичный формат.

По проездным - дешевле

Цена билета на автобус в Перми 2020 будет зависеть от количества поездок. Сэкономить можно будет, купив проездной или транспортную карту. Ранее проездными могли пользоваться только льготники, теперь же их будут продавать для всех пассажиров. Транспортные карты будут разными: и на определенное количество поездок, и с разным периодом действия - от суток до года. При покупке проездного на месяц стоимость одной поездки составит 21 рубль, при покупке на год - 17 рублей.

Все виды льготных проездных документов - для школьников, студентов, пенсионеров - сохранятся. Минимальное количество поездок составит 30, а для школьников и студентов будут предусмотрены безлимитные проездные документы.

Вместо кондукторов - контролеры

В Перми постепенно будут отказываться от кондукторов. Вместо них появятся контролеры. Однако процесс это небыстрый, и кондукторы исчезнут еще не скоро.

- Опыт Москвы и других городов говорит о том, что безкондукторная система более перспективна, - объяснил Анатолий Путин. - Но нельзя просто так взять и отказаться от услуг кондукторов. Сначала надо сформировать у пассажиров привычку расплачиваться безналичным образом. Далее - наладить саму систему оплаты, систему контроля. Пассажир должен понимать, что неоплаченный проезд - это наказуемо.

Штрафы за неуплату проезда уже подняты - с мая этого года они составляют 500 рублей при первом нарушении и 1000 рублей при повторном в течение года.

Наличная оплата останется

Безналичная оплата удобна не всем. Для тех пассажиров, кто предпочитает платить «реальными» деньгами, рассматриваются такие варианты, как оплата водителю и покупка разовых карт в специальных терминалах на остановках. Решение еще не принято.