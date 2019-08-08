2019-08-08T15:24:16+03:00
Общество

Что ждет пермяков в городском транспорте: повышение платы за проезд и отсутствие кондукторов

Рассказываем о новом тарифном меню в Перми 2020
Екатерина ГАСПЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменится не только внешний вид автобусов, но и способ оплаты.Изменится не только внешний вид автобусов, но и способ оплаты.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

С начала 2020 года в пермских автобусах и трамваях будет действовать новое тарифное меню. Начальник городского департамента дорог и транспорта Анатолий Путин рассказал в эфире радио «КП» - Пермь» о тех изменениях, которые появятся при этой схеме оплаты.

Билеты подорожают

По расчетам городского департамента дорог и транспорта, стоимость билета в автобусах и трамваях Перми должна составлять 28 рублей.

При этом в новом тарифном меню предполагаются скидки. Во-первых, они будут предусмотрены для пассажиров, оплачивающих проезд по безналичному расчету, - банковской картой или с помощью мобильника. Тогда стоимость составит 24 рубля. Сейчас в Перми расплатиться по безналу можно только в трамваях и на нескольких автобусных маршрутах. А в будущем весь городской транспорт должен перейти на безналичный формат.

По проездным - дешевле

Цена билета на автобус в Перми 2020 будет зависеть от количества поездок. Сэкономить можно будет, купив проездной или транспортную карту. Ранее проездными могли пользоваться только льготники, теперь же их будут продавать для всех пассажиров. Транспортные карты будут разными: и на определенное количество поездок, и с разным периодом действия - от суток до года. При покупке проездного на месяц стоимость одной поездки составит 21 рубль, при покупке на год - 17 рублей.

Все виды льготных проездных документов - для школьников, студентов, пенсионеров - сохранятся. Минимальное количество поездок составит 30, а для школьников и студентов будут предусмотрены безлимитные проездные документы.

Вместо кондукторов - контролеры

В Перми постепенно будут отказываться от кондукторов. Вместо них появятся контролеры. Однако процесс это небыстрый, и кондукторы исчезнут еще не скоро.

- Опыт Москвы и других городов говорит о том, что безкондукторная система более перспективна, - объяснил Анатолий Путин. - Но нельзя просто так взять и отказаться от услуг кондукторов. Сначала надо сформировать у пассажиров привычку расплачиваться безналичным образом. Далее - наладить саму систему оплаты, систему контроля. Пассажир должен понимать, что неоплаченный проезд - это наказуемо.

Штрафы за неуплату проезда уже подняты - с мая этого года они составляют 500 рублей при первом нарушении и 1000 рублей при повторном в течение года.

Наличная оплата останется

Безналичная оплата удобна не всем. Для тех пассажиров, кто предпочитает платить «реальными» деньгами, рассматриваются такие варианты, как оплата водителю и покупка разовых карт в специальных терминалах на остановках. Решение еще не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми директора компании осудили за невыплату заработной платы
«Чуть не упал в обморок, увидев раненого сына» Что говорят в суде свидетели ЧП в пермской школе № 127
До конца этого лета клиенты «БКС Брокер» получат обучение инвестированию в подарок
В Пермском крае пропал 78-летний пенсионер
«На краю обрыва». В Перми появилось объемное граффити
Пермяков приглашают к участию в конкурсе среди работодателей
Жители Губахи могут остаться без отопления
В Перми женщина с ребенком на самокате врезались в иномарку
За 7 месяцев 2019 года в Перми в ДТП пострадал 131 ребенок
Из-за халатности заведующей детсада в Прикамье ребенок получил травму
В Перми 32-летняя женщина упала с 9 этажа и погибла
В Прикамье осудили 18-летнего вандала за порчу 37 надгробий
Известный политик предложил исполнить гимн Перми вместо Ольги Бузовой
«Ушла за грибами и заблудилась». Спасатели помогли пожилой пермячке выбраться из леса
В Перми задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Роспотребнадзора
В выходные пермяки смогут бесплатно пройти обследование «Узнай свой кардиориск»
Житель Прикамья, убив друга, сдался полиции
В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту халатности в обеспечении жильем молодых семей
Жителя Прикамья осудят за секс с 15-летней девочкой
В конце лета возрастут цены на загородные дома
«Это сделали звери, а не люди». В Перми неизвестные выбросили троих котят в мусорный контейнер
В Прикамье мужчина угрожал убить односельчанку поленом и металлическими санями
На пермской набережной появились яблони, ивы и сирень
В Перми мужчина сломал ребра незнакомцу
Срок сдачи нового зоопарка в Перми перенесли на 2021 год