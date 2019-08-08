«Это чудо». Неравнодушные люди помогли тяжелобольному мальчику, который может выговаривать одно слово - «мама»

- Неравнодушные люди совершили чудо, когда помогли оплатить маме Ильназа такие нужные медицинские аппараты, - говорят в пресс-службе «Дедморозим».

8-летний Ильназ из Барды Пермского края серьезно болен. Он лежит в маленькой кроватке, мучаясь судорогами. Раньше мальчик мог говорить, но теперь не в силах это делать. Единственное слово, которое у него осталось - «мама».

Мама воспитывает сына одна. Она кормит Ильназа через специальный зонд, разговаривает с ним, следит за его самочувствием. Но семье были очень нужны специальные аппараты - небулайзер и портативный аспиратор, с которым можно гулять, а еще - функциональная кровать. Сейчас Ильназ спит на неудобной кровати, которую нельзя повернуть под другим углом.

На днях сбор завершился. Фонд собрал нужную сумму, и теперь у семьи появится все необходимое. Теперь Ильназ вместе с мамой сможет выходить на улицу и гулять.

- Большое детское спасибо, - поблагодарили в фонде «Дедморозим» тех, кто помог купить для мальчика кровать и специальное оборудование.