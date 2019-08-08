2019-08-08T13:07:24+03:00
Общество

«Это чудо». Неравнодушные люди помогли тяжелобольному мальчику, который может выговаривать одно слово - «мама»

Теперь 8-летний Ильназ из Прикамья сможет гулять
Елена КОНОВА
Поделиться:
Ильназ с мамой. Фото пресс-службы "Дедморозим"Ильназ с мамой. Фото пресс-службы "Дедморозим"
Изменить размер текста:

- Неравнодушные люди совершили чудо, когда помогли оплатить маме Ильназа такие нужные медицинские аппараты, - говорят в пресс-службе «Дедморозим».

8-летний Ильназ из Барды Пермского края серьезно болен. Он лежит в маленькой кроватке, мучаясь судорогами. Раньше мальчик мог говорить, но теперь не в силах это делать. Единственное слово, которое у него осталось - «мама».

Мама воспитывает сына одна. Она кормит Ильназа через специальный зонд, разговаривает с ним, следит за его самочувствием. Но семье были очень нужны специальные аппараты - небулайзер и портативный аспиратор, с которым можно гулять, а еще - функциональная кровать. Сейчас Ильназ спит на неудобной кровати, которую нельзя повернуть под другим углом.

На днях сбор завершился. Фонд собрал нужную сумму, и теперь у семьи появится все необходимое. Теперь Ильназ вместе с мамой сможет выходить на улицу и гулять.

- Большое детское спасибо, - поблагодарили в фонде «Дедморозим» тех, кто помог купить для мальчика кровать и специальное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нет иммунитета, у нас каждый день на счету»: Молодая семья из Петербурга пытается спасти 8-месячного сына
Любая болезнь для Артема Кобзарева может стать смертельной, поэтому ему срочно нужна пересадка костного мозга. На лечение требуется почти 20 миллионов рублей
Новости 24
В Перми директора компании осудили за невыплату заработной платы
«Чуть не упал в обморок, увидев раненого сына» Что говорят в суде свидетели ЧП в пермской школе № 127
До конца этого лета клиенты «БКС Брокер» получат обучение инвестированию в подарок
В Пермском крае пропал 78-летний пенсионер
«На краю обрыва». В Перми появилось объемное граффити
Пермяков приглашают к участию в конкурсе среди работодателей
Жители Губахи могут остаться без отопления
В Перми женщина с ребенком на самокате врезались в иномарку
За 7 месяцев 2019 года в Перми в ДТП пострадал 131 ребенок
Из-за халатности заведующей детсада в Прикамье ребенок получил травму
В Перми 32-летняя женщина упала с 9 этажа и погибла
В Прикамье осудили 18-летнего вандала за порчу 37 надгробий
Известный политик предложил исполнить гимн Перми вместо Ольги Бузовой
«Ушла за грибами и заблудилась». Спасатели помогли пожилой пермячке выбраться из леса
В Перми задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Роспотребнадзора
В выходные пермяки смогут бесплатно пройти обследование «Узнай свой кардиориск»
Житель Прикамья, убив друга, сдался полиции
В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту халатности в обеспечении жильем молодых семей
Жителя Прикамья осудят за секс с 15-летней девочкой
В конце лета возрастут цены на загородные дома
«Это сделали звери, а не люди». В Перми неизвестные выбросили троих котят в мусорный контейнер
В Прикамье мужчина угрожал убить односельчанку поленом и металлическими санями
На пермской набережной появились яблони, ивы и сирень
В Перми мужчина сломал ребра незнакомцу
Срок сдачи нового зоопарка в Перми перенесли на 2021 год