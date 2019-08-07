«Нуждается в медицинской помощи». Волонтеры и полиция ищут пропавшую 22-летнюю пермячку

В Перми во второй раз за месяц пропала 22-летняя Светлана Тульбович. Девушка живет вместе с родителями в квартире на улице Газеты Звезда, 5. 5 августа около 18.00 вечера она ушла из дома и не вернулась. Сейчас поисками молодой пермячки занимаются волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

- В начале июля Светлана уже уходила из дома, тогда ее удалось найти живой, - рассказала «КП» координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксюша Макарова. - Пропавшая девушка страдает серьезным заболеванием и нуждается в постоянной медицинской помощи.

Двое суток родители самостоятельно пытались найти ее, но не смогли и 7 августа написали заявление в полицию. Также они обратились и к волонтерам.

- Сегодня, 7 августа, сотрудники полиции уже видели Светлану Тульбович в районе автовокзала, но удерживать ее не имели права, так как заявление в правоохранительные органы поступило чуть позже, - объясняет Ксюша Макарова. - Мы разместили в соцсетях ориентировку и обращаемся ко всем пермякам, находящимся в настоящее время в центре города - обращать внимание на одиноких молодых девушек. И если кто-то заметил среди них изображенную на фото – позвоните по телефонам: (342) 204-49-04 или 102. Также требуется печать и расклейка ориентировок.

Приметы: на вид 20 лет, рост 165 см., плотного телосложения, волосы темно-русые

Была одета: серое болоньевое пальто, тряпичные тапочки, серо-голубая толстовка, спортивные штаны.