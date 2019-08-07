2019-08-07T11:02:20+03:00
Общество

Приговоренный к 7 годам депутат Заксобрания Прикамья хочет обжаловать приговор и сохранить депутатский мандат

Краевым парламентарием Егор Заворохин стал, выйдя из СИЗО под залог в 18 миллионов рублей
Андрей МАТЛИН
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Приговоренный к 7 годам Егор Заворохин пока остается депутатом ЗС. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.Приговоренный к 7 годам Егор Заворохин пока остается депутатом ЗС. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.
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Депутата Законодательного собрания Пермского края, бывшего директора машиностроительного завода имени Дзержинского Егора Заворохина по праву можно назвать скандально известным и непотопляемым политиком.

Еще в 2015 году руководителя пермского оборонного предприятия арестовали и поместили в СИЗО. Следователи возбудили против него уголовное дело о растрате в особо крупном размере, обвиняя его в том, что он похитил у родного завода более 140 миллионов рублей.

Но пробыл в изоляторе Егор Заворохин недолго. Он вышел на свободу под залог в 18 миллионов рублей и сразу же включился в борьбу за депутатское кресло в краевом парламенте. В 2016 году он стал народным избранником от округа №2 - был избран депутатом Законодательного собрания.

Но следователи продолжали свою работу. В июне этого года Дзержинский районный суд приговорил Егора Заворохина к 7 годам лишения свободы. Он и два его сообщника – бывший директор автобазы горадминистрации Денис Овчинников и его сын Максим – по решению суда обязаны возместить ущерб в размере 143 миллионов рублей, который понесло оборонное предприятие.

Сдал их еще один подельник, который сообщил на суде, что умышленно завышал объемы поставок тепла на завод и цены на ремонтные работы. Ему дали три года условно.

Внедорожник приговоренного депутата, который якобы обстреляли. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Внедорожник приговоренного депутата, который якобы обстреляли. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

В октябре прошлого года Егор Заворохин намекал, что уголовное дело против него – заказное. На своей странице в Фейсбуке он сообщил, что на него было совершено покушение: по его автомобилю Land Cruiser якобы стреляли из пневматической винтовки. В подтверждение он выложил фото со следами пулевых повреждений внедорожника.

- Сегодня неизвестные расстреляли мой автомобиль, - возмущался он в соцсети. - Удивляет, насколько далеко люди могут зайти. Когда все методы «потопить» человека испробованы, в ход идут самые подлые поступки!

В полиции тогда не опровергли, но и не подтвердили факт такого обстрела.

Пулевые отверстия? Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Пулевые отверстия? Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

После сурового приговора, прозвучавшего в Дзержинском суде, Егор Заворохин не поторопился сдать депутатский мандат, а подал апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию.

- Она будет рассмотрена 26 августа, - сообщили в Пермском краевом суде. -Заседание назначено на 10 часов утра.

Если приговор районного суда останется в силе, то в Законодательном собрании Пермского края появится вакантное депутатское кресло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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