Поваленные деревья и отключение электричества: последствия урагана в Перми

Сотрудники ГУ МЧС еще с вечера предупреждали о том, что на Прикамье идет штормовой ветер. Ожидалось, что порывы могут достигать 25 м/с. Специалисты говорили о вероятности падения деревьев и ветхих конструкций и призывали жителей края быть осторожнее.

Прогноз погоды подтвердился. Из-за сильных порывов ветра в городе повалило деревья и отключило электричество. Так, в ЕДДС Перми поступили сообщения об упавшем дереве в Индустриальном и Дзержинском районах, а также об отсутствии электричества в Орджоникидзевском районе.

Фото из группы "Пермь активная"

В соцсетях пермяки делятся фотографиями и адресами поваленных стволов. Например, дерево упало на территорию детского сада №281, судя по фотографии, на край площадки.

По сообщениям, гнилой ствол лежит на улице Якутской, конкретное место не уточняется, на ул. Мира 68а дерево упало на машину. На ул. Крупской, 84 береза разломилась и перегородила проезд на дороге.

Еще одно дерево сломалось у проезжей части. Фото из группы "Пермь активная"

На ул. Революции, 62 дерево упало прямо у входа в подъезд. Сломалось дерево и на перекрестке улиц Ким и Тургенева, во дворе дома по ул. Куйбышева, 50. На фотографии видно, как дерево «задело» припаркованный автомобиль.

К вечеру ветер немного утих. Судя по сервису «Яндекс. Погода» скорость ветра сейчас – 13 м/с. Прогноз на завтра – максимальные показатели 5,1 м/с.