2019-08-06T12:44:44+03:00
Происшествия

«У него были стеклянные глаза». В центре Перми на 14-летнего школьника напал прохожий с охотничьим ножом

Его уже задержали полицейские[аудио]
Елена КОНОВА
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Рома уже много лет занимается спортом. Фото предоставлено его отцомРома уже много лет занимается спортом. Фото предоставлено его отцом
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- Это очень страшно: нападавший был невменяем, со стеклянными глазами, - вспоминает пермяк Федор Меньшов. Накануне на его сына кинулся прохожий с огромным ножом.

Вечером 5 августа 14-летний Роман Меньшов вместе со своим другом Никитой решили сходить за хлебом до магазина. Когда ребята стояли на перекрестке улиц Плеханова и Якуба Коласа, в их сторону резко выскочил высокий мужчина с большим ножом руке.

- Он сделал выпад в сторону сына, - рассказывает Федор. - Рома уже много лет занимается спортом - киокушинкай-карате. Он быстро среагировал и отвернулся, но преступник успел задеть его ножом - попал в щеку.

В центре Перми на 14-летнего школьника напал прохожий с охотничьим ножом

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После случившегося мужчина убежал. Парни сообразили, что надо добежать до магазина и попросить помощи. Сотрудники супермаркета, увидев мальчика с окровавленной щекой, тут же вызывали полицию и «скорую», а также обработали рану.

- Мне позвонил сын, и я быстро приехал на место, - говорит Федор. - Там уже были сотрудники полиции. Они взяли с собой Никиту и поехали по району, чтобы найти нападавшего. А мы с сыном с той же целью стали обходить дворы.

Через пару часов повезло: Никита узнал в одном из прохожих нападавшего. Сотрудники полиции задержали мужчину.

- Я же его видел, он просто был в неадекватном состоянии, - вспоминает Федор. - Хорошо, что мой сын занимается спортом и смог увернуться, потому что нож, который у преступника был с собой, явно охотничий. Сейчас мы стараемся больше общаться с Ромой. После таких ситуаций понимаешь, что родители могут защитить ребенка, если отдадут его в спорт, - у него и реакция развивается, он получает навыки самообороны.

Также Федор хотел бы выразить благодарность сотрудникам полиции, которые задержали нападавшего: Александру Ознобихину, Дмитрию Паршину и Ольге Пирожковой.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю уточнили, что 30-летний нападавший был пьян. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ведется следствие

ИСТОЧНИК KP.RU

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