"Их не продают в России". Родители девочки с эпилепсией просят помощи в покупке дорогих лекарств

12-летняя Милана Лазор очень любит рисовать. Она создает портреты своих родителей и недавно родившегося младшего братишки.

Вот только рисовать ей приходится урывками, в промежутках между тяжелыми приступами. У девочки смертельно опасная болезнь – туберозный склероз. При таком заболевании в жизненно важных органах развиваются доброкачественные опухоли, а еще Милану мучают частые приступы эпилепсии.

- Впервые мама и папа забили тревогу, когда Милане исполнилось всего лишь три месяца. Тогда на теле ребенка появились странные пигментные пятна, - рассказали в фонде «Дедморозим».

Определить, чем больна девочка, удалось после многочисленных походов по врачам. После постановки диагноза генетический анализ показал, что все остальные члены семьи здоровы, а причину возникновения болезни у Миланы так врачи и не смогли установить.

- Опухоли образуются в разных частях тела и тем самым влияют на работу органов, - рассказывает Леонид, папа Миланы. - Внешне дочка выглядит как обычный ребенок. Но из-за опухолей у нее плохое зрение, поэтому она учится в коррекционной школе.

Но самое тяжелое испытание – это регулярные приступы, каждый из которых резко ухудшает состояние девочки. Жизнь Миланы зависит от лекарств, которые она принимает по строгому расписанию – по восемь таблеток в день. Эти препараты сдерживают рост опухолей и останавливают приступы эпилепсии. Но они еще не продаются в России. Родственники и друзья семьи до сих пор привозили его для Миланы из Индии, Польши и Турции.

Но в таких количествах доставлять лекарства из-за границы слишком дорого. Особенно для многодетных родителей – кроме Миланы у них еще двое детей. Тем более, что в семье работает только папа, а мама находится в декретном отпуске с младшим сыном.

Прекращать прием лекарства Милане нельзя ни на один день. Официальный поставщик препаратов готов доставить нужный девочке запас таблеток в Россию. Вот только требуется для этого свыше трехсот тысяч рублей.

Чтобы помочь Милане бороться с болезнью, фонд «Дедморозим» собирает 320 933 рубля на покупку лекарства, которое поможет останавливать приступы эпилепсии у девочки.

Если вы хотите помочь Милане и ее семье, посильную для вас сумму можно перечислить на сайт Добро Mail.Ru.