2019-08-05T12:20:25+03:00
Общество

По Комсомольскому проспекту можно будет ездить только на личных автомобилях

В связи с ремонтом дороги на две недели все автобусы пустят в объезд
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В ночь на 7 августа на этом перекрестке начнутся ремонтные работы.В ночь на 7 августа на этом перекрестке начнутся ремонтные работы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Четную сторону Комсомольского проспекта, которую перекрывали из-за ремонтных работ на перекрестке с улицей Революции, 1 августа открыли для движения. Наступил черед нечетной стороны. Ее частично перекроют в ночь на 7 августа.

- В связи с ремонтными работами на перекрестке Компроса и улицы Революции будет ограничено движение транспорта по Комсомольского проспекту по направлению от улицы Краснова до улицы Глеба Успенского, то есть в сторону Комсомольской площади, - рассказал Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения. - Там будет возможность двигаться только по одной полосе и только на индивидуальном транспорте. Автобусы пойдут в объезд. Такая схема будет действовать с 7 до 18 августа. 19 августа работы на перекрестке должны быть завершены, и Комсомольский проспект полностью откроют для движения.

"Как будут перекрывать Компрос", - рассказывает начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

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В эти две недели автобусы №1 «Микрорайон Садовый - Пермь-II», №5 «Улица Мильчакова - НПО «Биомед» - микрорайон Голый Мыс» и №13 «Площадь Дружбы - микрорайон Нагорный» в направлении Комсомольской площади пойдут в объезд по улицам Пушкина, Сибирской, через площадь Карла Маркса и улицу Чернышевского.

Автобусы №10 «Микрорайон Владимирский - ЦУМ - микрорайон Нагорный» и №50 «Улица Гусарова - Пермь-II» в направлении Комсомольской площади будут ходить по улицам Ленина, Сибирской, 1-й Красноармейской и Комсомольскому проспекту.

Автобусы №19 «Ипподром - микрорайон Липовая гора», №59 «Микрорайон Юбилейный - Ипподром», №66 «Микрорайон Парковый - микрорайон Крохалева» и №74 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Пушкина, Сибирской, 1-й Красноармейской и Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования.

- В обратном направлении все эти автобусы будут ходить по обычным маршрутам, - сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

Маршрут автобуса №60 «ДДК им. Кирова - улица Попова - Комсомольская площадь» будет укорочен до Октябрьской площади.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Также 7 августа будет закрыто движение по улице Революции на участке от улицы Куйбышева до Компроса. Там подрядчики будут переустраивать сети, прокладывать новые трамвайные пути, ремонтировать ливневую канализацию, устраивать газоны, асфальтировать проезжую часть и тротуары. Все эти работы запланировано завершить к середине октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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