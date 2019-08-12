Отключение воды в Перми с 12 по 18 августа: краны пересохнут в четырех районах
В Перми с 12 по 18 августа в четырех районах города не будет холодной воды. Это связано с планово-восстановительными работами. Так, водой придется запастись жителям Индустриального, Свердловского, Ленинского, Орджоникидзевского и Дзержинского районов Перми.
В понедельник, 12 августа, воду отключат в домах по улице
-Репина, 64;
-Снайперов,1;
-Братская, 21, 22, 6А;
-Запорожская, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
-Холмогорская, 7А.
Во вторник, 13 августа, на сутки водой придутся запастись жителям Окулова, 73, 75.
В среду, 14 августа, краны пересохнут в домах на улицах
-Васнецова, 11, 5, 7;
-Кабельщиков, 95А, 99;
-Луговского, 132, 132А.
В четверг, 15 августа, воды не будет
-на Академика Вавилова, 4;
-Космонавтов, 108;
-Рабочая, 3А, 3Б.
В пятницу, 16 августа, водой придется запастись жителям домов по улицам
-Екатерининская, 30, 32, 32А, 33, 44;
-Максима Горького, 36;
-Николая Островского, 21;
-Пермская, 22, 30.
В субботу, 17 августа, краны пересохнут по адресам:
-25 Октября, 64, 66, 68, 70, 81, 83;
-Красноармейская 1-Я, 31;
-Революции, 26;
-Сибирская, 46, 48, 50, 52, 78А, 80.
В воскресенье, 18 августа, воды не будет на
-Вильямса, 10А, 10Б, 12, 14, 16, 18, 41, 41А, 43, 45, 47, 47А, 51А;
-Гайвинская, 6, 8;
-Маршала Толбухина, 10А, 12, 12А, 14, 16, 16А, 6;
-Никитина, 18, 22
ИСТОЧНИК KP.RU