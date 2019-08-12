Отключение воды в Перми с 12 по 18 августа: краны пересохнут в четырех районах

В Перми с 12 по 18 августа в четырех районах города не будет холодной воды. Это связано с планово-восстановительными работами. Так, водой придется запастись жителям Индустриального, Свердловского, Ленинского, Орджоникидзевского и Дзержинского районов Перми.

В понедельник, 12 августа, воду отключат в домах по улице

-Репина, 64;

-Снайперов,1;

-Братская, 21, 22, 6А;

-Запорожская, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

-Холмогорская, 7А.

Во вторник, 13 августа, на сутки водой придутся запастись жителям Окулова, 73, 75.

В среду, 14 августа, краны пересохнут в домах на улицах

-Васнецова, 11, 5, 7;

-Кабельщиков, 95А, 99;

-Луговского, 132, 132А.

В четверг, 15 августа, воды не будет

-на Академика Вавилова, 4;

-Космонавтов, 108;

-Рабочая, 3А, 3Б.

В пятницу, 16 августа, водой придется запастись жителям домов по улицам

-Екатерининская, 30, 32, 32А, 33, 44;

-Максима Горького, 36;

-Николая Островского, 21;

-Пермская, 22, 30.

В субботу, 17 августа, краны пересохнут по адресам:

-25 Октября, 64, 66, 68, 70, 81, 83;

-Красноармейская 1-Я, 31;

-Революции, 26;

-Сибирская, 46, 48, 50, 52, 78А, 80.

В воскресенье, 18 августа, воды не будет на

-Вильямса, 10А, 10Б, 12, 14, 16, 18, 41, 41А, 43, 45, 47, 47А, 51А;

-Гайвинская, 6, 8;

-Маршала Толбухина, 10А, 12, 12А, 14, 16, 16А, 6;

-Никитина, 18, 22