«Я впервые услышала голос сына»: малышу, который не мог произносить звуки из-за болезни, сделали операцию

- Случилось чудо: мама Света впервые услышала голос сына, - рассказали в пресс-службе фонда «Дедморозим».

Когда маленькому пермяку Саше Аскарову было пять дней, у него случилась клиническая смерть.Оказалось, у Саши в горле была киста. Из-за этого он не мог сам дышать. Медики вернули малыша к жизни, проведя сложную операцию, и поставили мальчику специальную трубочку – трахеостому. Без нее Саша не мог сам дышать и есть.

Позже пермяки подарили малышу и его маме Свете специальный прибор, с которым они могли гулять. Но мама никогда не слышала голос Саши: мешала трубочка.

- Мы провели акцию «Цветы жизни», и благодаря ее участникам был оплачен перелет семьи в Москву, - рассказали в пресс-службе фонда. - Врачи убрали и кисту, и трахеостому. Теперь Саша дышит самостоятельно и произносит звуки. Спасибо!