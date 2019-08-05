Неделя в Перми вновь начнется с сильных дождей

С 1 по 3 августа в Перми и крае выпало больше половины месячной нормы осадков. 2 августа в городе дождь шел почти 24 часа подряд. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, на этой неделе в Перми также ожидается большое количество осадков.

- Дожди начались еще утром 5 августа, вторая порция осадков будет связана прохождением теплого фронта вечером этого же дня, - рассказали синоптики. - Но в связи с этим повысится только ночная температура. Уже утром 6 августа ожидается прохождение холодного фронта с дождями, по северу края вероятны грозы и сильный ветер.

За сутки с 5 по 6 августа может выпасть до 40 мм осадков, что может вызвать паводок.

Синоптики считают, что температура может приблизиться к норме только после 10 августа. Может быть, в Пермском крае будет холодно, но сильные дожди уже прекратятся. И только третья декада августа может оказаться на несколько градусов выше нормы.