2019-08-01T15:13:45+03:00
Общество

«Что за карточку ты мне суешь?» В Перми кондуктор не узнал новый проездной и высадил школьницу из автобуса

Девочка только со второго раза добралась до Паркового
Елена КОНОВА
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С кондуктором проведена беседаС кондуктором проведена беседаФото: Михаил ФРОЛОВ
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- Вот так началось для нас тестирование нового проездного в Перми, - говорит Марина Д.

Утром 1 августа ее 17-летнюю дочь-школьницу высадили из автобуса. Как рассказывает Марина, причина этого - в новом проездном.

- Дочь села в автобус № 64 на остановке Парк культуры, чтобы доехать до микрорайона Парковый, - говорит Марина. - Она дала кондуктору проездной нового образца, а та ответила: «Что за карточку ты мне суешь?». Дочь решила показать чек и справку из школы, но кондуктор все равно ее высадила на следующей остановке.

К счастью, на втором автобусе маршрута № 64 девочка доехала нормально.

- Такое, кстати, не в первый раз - дочь уже три раза несправедливо высаживали из автобусов в Закамске, - добавила Марина.

Между тем, в пресс-службе департамента дорог и транспорта сообщили, что они уже связались с перевозчиком.

- Он провел беседу с кондуктором, а также позвонил другим кондукторам и рассказал им еще раз про новые проездные карточки в Перми 2019, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что с 21 июля 2019 в Перми начали выдавать льготные проездные нового образца. Они красного цвета и с изображением медведя. Такие проездные могут получить студенты, школьники и пенсионеры. А старые карточки перестали действовать в общественном транспорте с 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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