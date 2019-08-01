2019-08-01T14:44:10+03:00
Общество

Можно ли получить больничный из-за эмоционального выгорания

Об этом мы поговорили на радио «КП» с главным внештатным терапевтом Пермского края
Алена ОВЧИННИКОВА
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Существует пять стадий эмоционального выгорания. На пятой происходит эмоциональный взрыв.Существует пять стадий эмоционального выгорания. На пятой происходит эмоциональный взрыв.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Всемирная организация здравоохранения прекратила дебаты вокруг синдрома эмоционального выгорания, официально признала его недугом и внесла в международную классификацию болезней.

В студию на радио «Комсомольская правда» пришла Наталья Корягина, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края. Речь в программе «Полезное радио здоровье» шла именно на эту тему. Кому угрожает эмоциональное выгорание? Можно ли с ним бороться? Болезнь ли это, которую нужно лечить? А если болезнь, то можно ли пациенту получить у врача больничный лист?

- Если человек, на протяжении длительного времени приходя с работы, говорит: «Я устал», это повод задуматься об эмоциональном выгорании?

- Сейчас с помощью диспансеризации у нас появилась возможность выявлять факторы риска по этому виду заболеваемости. Есть пять стадий классификации эмоционального выгорания, их можно выявить в ходе профилактического осмотра. Первая стадия называется «медовый месяц», когда сил много, работник доводит порученное до конца, относится к заданиям с энтузиазмом, активно берется за новое, но при этом у него нарастает стрессовое состояние и возникают короткие эпизоды апатии и усталости. Человек может работать шесть дней в неделю, а то и без выходных, по вечерам. При этом он употребляет стимуляторы, как, например, кофе, энергетики. Нередко злоупотребляет курением, увеличивая количество выкуренных сигарет. Это один из признаков, что идет первая стадия эмоционального выгорания.

- В данном случае все зависит от человека. Если постоянно «сидеть» на никотине с кофеином, это ведь может разбалансировать организм?

- Да, и как следствие выбросы адреналина, повышенное артериальное давление, тахикардия, повышенный пульс. Все это может привести к появлению каких-либо симптомов, при которых вы обращаетесь за помощью к терапевту, кардиологу или неврологу. И это уже вторая стадия синдрома эмоционального выгорания. Ее можно назвать «недостаток эмоционального топлива». До 12.00 мы работаем, а к обеду нам хочется отдохнуть, поспать. У человека возникают проблемы со сном. Днем он хочет спать, а вечером уснуть не может. И ему, чтобы уснуть, нужно посмотреть телевизор или посидеть в интернете.

Во время эмоционального выгорания у человека проблемы со сном. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время эмоционального выгорания у человека проблемы со сном.Фото: Евгения ГУСЕВА

- А больничный мне дадут, чтобы вылечиться?

- Пока нет, в России это не принято к использованию. Европа и Америка признают это, так как уровень психотерапевтической помощи у них в десятки раз более выражен, чем у нас. У них это нормально – ходить к психотерапевту.

- Чем нам тогда следует лечиться?

- Вести здоровый образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха. Не нужно три года работать без отпусков. Есть трудовой кодекс, где прописаны социальные гарантии, в том числе и отпуск.

- Кому угрожает синдром эмоционального выгорания?

- Людям тех профессий, кто ежедневно трудится на «острие проблем населения» и общается с людьми чаще по негативному поводу: полицейским, спасателям, врачам Скорой помощи, руководителям, на которых лежит ответственность за коллектив, учителям, особенно тем, кто работает со средним подростковым возрастом, детьми 14-15 лет.

- Правда ли, что на эмоциональное выгорание может повлиять и погода?

- Да, в Пермском крае сейчас стоит такая погода, которая легко вводит в депрессию. У детей количество ОРВИ увеличилось в разы. Витамин Д и наличие солнца – это антидепрессивный фактор, поэтому летом у людей настроение выше.

- Мы подробно остановились на первой и второй стадии эмоционального выгорания. Дальше как развивается ситуация?

- На третьей стадии человек жалуется на хронические симптомы, на четвертой наступает кризис, у пациента возникают хронические заболевания. На пятой стадия происходит взрыв, так называемое пробивание стены и неадекватное социальное поведение.

- Эмоциональное выгорание может обойти нас стороной если…

- Если мы будем вести здоровый образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха. Употреблять 4-5 фруктов в день. У кого проблемы с глюкозой, необходимо ограничить употребление винограда и бананов. Важно исключить гиподинамию, перед сном можно прогуляться по нашей прекрасной набережной. Следить за нормальным стулом, употреблять овощи, вовремя ложиться спать, человеку необходимы 6-8 часов нормального сна в прохладном помещении с открытой форточкой. Это основные способы профилактики, чтобы эмоциональное выгорание обошло вас стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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