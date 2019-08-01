Юрист Антон Любич: «Штрафы в 350 тысяч - чрезмерно высоки»

- Пермский краевой суд признал недействующими нормы краевого закона об административной ответственности за установку киосков на территориях ТСЖ, - рассказал юрист, член генерального совета Всероссийской политической партии «Партия Роста» Антон Любич. - Данное решение мы считаем законным и обоснованным. Но оно было обжаловано губернатором и поэтому будет рассмотрено в Верховном суде. Мы хотим добиться, чтобы он подтвердил решение краевого суда. Это позволило бы предпринимателям и ТСЖ, которые были привлечены к административной ответственности, оспорить штрафы, которые были им назначены.

Именно Верховный суд должен будет поставить точку в долгом споре между городскими властями и владельцами НТО (нестационарные торговые объекты). Дело в том, что в правила благоустройства Перми прошлой весной были внесены изменения, запрещавшие размещать киоски во дворах многоквартирных домов. А за нарушение и владельцам НТО, и ТСЖ стали назначать штрафы. Вначале по 90 тысяч рублей, а с 1 мая 2019 года их размер вырос до 250 - 300 тысяч рублей.

Выплата одного такого штрафа способна полностью разрушить малый бизнес - не столь уж высока прибыль от деятельности НТО. Поэтому их владельцам проще закрыть свой киоск, чем терпеть убытки. Но пострадают при этом не только они.

- Говоря о проблеме НТО, обычно рассматривают ее как проблему предпринимателей, - говорит Антон Любич. - Сейчас в Перми две с половиной тысячи владельцев НТО и пять тысяч их работников - это 7,5 тысячи семей, чье благополучие ставится под угрозу. Но есть и еще одна значимая проблема - ТСЖ, которые сдавали в аренду участки земли под НТО, лишаются денег, которые они могли бы потратить на ремонт и благоустройство придомовых территорий. А это порядка 300 домов.

Одним из первых ощутило на себе тяжесть новых правил ТСЖ «Ленина, 69».

- Еще в октябре 2018 года нам назначили четыре штрафа по 90 тысяч рублей - за каждый из киосков, находящихся на территории ТСЖ, - рассказала руководитель ТСЖ и председатель правления некоммерческой организации «За сохранение НТО» Екатерина Безгодова. - Сейчас в отношении нашего ТСЖ вновь составлены три протокола - один киоск был убран.

Именно ТСЖ «Ленина, 69» стало основным истцом в деле об отмене штрафов.

- Но пока мы ждем решения Верховного суда, глава Перми подготовил поправки в Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае», касающиеся ужесточения штрафов за незаконное размещение НТО, - говорит Екатерина Безгодова. - Оспариваемые в суде штрафы и так были непомерно велики для предпринимателей и ТСЖ. А по новой версии, если поставить незаконный киоск на муниципальном тротуаре, штраф составит 100 - 150 тысяч рублей, а если на придомовой территории, то в два раза больше - 300 - 350 тысяч.

Поэтому после решения Верховного суда Антон Любич, который представляет интересы владельцев НТО, намерен обратиться в Законодательное собрание с предложением доработать законопроект, который внес глава Перми.

- На наш взгляд, те штрафы, которые предложены, чрезвычайно высоки и избыточны, - считает юрист. - Да, если у нас есть правила, за их нарушение должна существовать ответственность. Но она должна быть соразмерна тому ущербу общественным интересам, которое наносит нарушение. 350 тысяч - это категорически несоразмерно. А ведь нормы краевого закона распространяются не только на Пермь, но и на весь регион. Штраф в 350 тысяч рублей и для пермских владельцев НТО слишком велик, а для предпринимателя, допустим, из Очера, - просто смертелен.

Впрочем, по мнению Антона Любича, и сами новые правила долго не продержатся.

- Сама жизнь заставит власти города менять правила благоустройства, - уверен он. - К примеру, сейчас в Мотовилихе, где снесли киоски, сидят люди практически на корточках и торгуют с каких-то деревянных ящиков в антисанитарных условиях, в том числе и мясом. Это прямое следствие зачистки киосков. Их количество сократилось в районе чуть ли не в три раза. А сокращение НТО ведет к росту цен и снижению конкуренции - это тоже проблема для всего города, которую надо будет решать. Думаю, что в итоге администрация Перми поймет, что с ней борются не из желания «побузить», а только для того, чтобы внести здравый смысл и сделать работу НТО комфортной. Поэтому необходимо найти разумный компромисс. Ни предприниматели, ни ТСЖ не оспаривают благой цели сделать город красивым и современным. И владельцы НТО готовы вкладывать деньги в улучшение внешнего вида своих киосков.