2019-08-08T15:12:36+03:00
Общество

В центре Перми 9, 10 и 11 августа перекроют движение движение

Монтаж фестивальных конструкций начнется 9 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В ближайшие выходные в Перми пройдет фестиваль уличных театров «Perm Street Fest». В связи с подготовкой и проведением мероприятия 9, 10 и 11 августа движение по центральным улицам будет ограничено.

Монтаж фестивальных конструкций начнется 9 августа.

С 03:00 до 04:00 будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Борчанинова на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловской, с 04:00 до 05:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Попова от улицы Ленина до улицы Петропавловской.

Сам фестиваль начнется 10 августа. Из-за этого в Перми ограничат движение по Ленина, Борчанинова и Петропавловской.

10 августа на период проведения парада участников с 13:00 до 13:30 в Перми закроют движение по улице Борчанинова на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловской.

На время выступления воздушного гимнаста с 19:30 до 20:30 будет прекращено движение по улице Борчанинова на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловской.

С 20:00 до 21:45 будет прекращено движение всех видов транспорта по четной стороне улицы Попова – от улицы Пермской до улицы Петропавловской, по нечетной стороне улицы Попова – от улицы Пермской до улицы Монастырской, улице Петропавловской на участке от улицы Попова до улицы Куйбышева, улице Ленина на участке от улицы Попова до улицы Куйбышева.

В субботу, 10 августа, с 21:45 до 00:00 в Перми закроют улицу Ленина от Попова до Комсомольского проспекта. Там на стене Законодательного собрания края покажут представление.

Также с 22:15 до 00:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Куйбышева на участке от улицы Петропавловкой до улицы Екатерининской.

С 23:00 9 августа до 00:00 10 августа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по улице Ленина на участке от дома №49 по улице Ленина до улицы Попова, по улице Куйбышева на участке от дома №51б по улице Ленина до дома №60 по улице Ленина.

11 августа с 01:00 до 02:00 во время демонтажа фестивальных конструкций будет запрещено движение всех видов транспорта по улице Борчанинова на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловской, по улице Попова на участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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