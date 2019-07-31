В Перми улицу Революции перекроют до середины октября

Пермские автомобилисты могут ненадолго расслабиться. Пробок в центре города станет меньше. Утром 1 августа наконец открывают движение транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта, которое было закрыто из-за ремонтных работ на перекрестке с улицей Революции. Сейчас там уже устроены новые трамвайные пути, проложены инженерные коммуникации, уложен асфальт.

И до 7 августа можно будет спокойно ездить по всему Комсомольскому проспекту. А в ночь на среду будет частично закрыта нечетная сторона Компроса, для движения по ней останется одна полоса. Работы здесь продлятся порядка двух недель.

Тем временем дорожники собираются приступить к масштабным работам на участке улицы Революции от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта. В ночь на 3 августа будет перекрыто движение на перекрестке улиц Революции и Куйбышева, там будут перекладывать сети газоснабжения. Для транспорта останется только возможность при движении со стороны Центрального рынка поворачивать с улицы Революции налево на улицу Куйбышева.

Работы на перекрестке продлятся до 6 часов утра 5 августа. После чего закроют саму улицу Революции от улицы Куйбышева до Компроса.

Там подрядчики будут переустраивать сети, прокладывать новые трамвайные пути, ремонтировать ливневую канализацию, устраивать газоны, асфальтировать проезжую часть и тротуары. Все эти работы запланировано завершить к середине октября.