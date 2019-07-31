2019-07-31T22:14:41+03:00
Общество

В Перми улицу Революции перекроют до середины октября

А на Комсомольском проспекте ограничат движение транспорта
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
В течение недели по Компросу можно будет ездить совершенно свободно.В течение недели по Компросу можно будет ездить совершенно свободно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Пермские автомобилисты могут ненадолго расслабиться. Пробок в центре города станет меньше. Утром 1 августа наконец открывают движение транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта, которое было закрыто из-за ремонтных работ на перекрестке с улицей Революции. Сейчас там уже устроены новые трамвайные пути, проложены инженерные коммуникации, уложен асфальт.

И до 7 августа можно будет спокойно ездить по всему Комсомольскому проспекту. А в ночь на среду будет частично закрыта нечетная сторона Компроса, для движения по ней останется одна полоса. Работы здесь продлятся порядка двух недель.

Тем временем дорожники собираются приступить к масштабным работам на участке улицы Революции от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта. В ночь на 3 августа будет перекрыто движение на перекрестке улиц Революции и Куйбышева, там будут перекладывать сети газоснабжения. Для транспорта останется только возможность при движении со стороны Центрального рынка поворачивать с улицы Революции налево на улицу Куйбышева.

Работы на перекрестке продлятся до 6 часов утра 5 августа. После чего закроют саму улицу Революции от улицы Куйбышева до Компроса.

Там подрядчики будут переустраивать сети, прокладывать новые трамвайные пути, ремонтировать ливневую канализацию, устраивать газоны, асфальтировать проезжую часть и тротуары. Все эти работы запланировано завершить к середине октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - о гибели десятков наших туристов в Турции: Хочешь вернуться живым? Сходи перед поездкой к доктору. А на отдыхе забудь про алкоголь и обжорство
Такие советы отпускникам экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы дал в эфире Радио «Комсомольская правда»
5 мифов о превышении скорости
Как показывает практика, даже опытные водители не всегда имеют адекватное представление о законах ПДД в отношении выбора скорости движения. Выезжая на дорогу, они руководствуются не собственно законами, а некими субъективными представлениями о них
Новости 24