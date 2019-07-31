2019-07-31T15:58:43+03:00
Общество

Суровое лето-2019: в конце июля в Пермском крае выпала снежная крупа

Как сберечь урожай и что делать, чтобы избавиться от осенней хандры[аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Яркий зонтик и побольше общения спасут от осенней хандры.Яркий зонтик и побольше общения спасут от осенней хандры.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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30 июля стал самым холодным днем месяца. Средняя температура составила всего 10,1° (это ниже нормы на 7-8°), а ночью 31 июля синоптики зафиксировали понижение температуры до +4,8° градусов. Погода стоит явно не летняя, а больше напоминает конец сентября.

Дожди будут лить и в августе

- В отдельных районах края ливневые заряды были с мелким градом и снежной крупой, - рассказал «КП» инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - В юго-западной части Пермского края эта крупа ложилась на землю и создавала покров, который можно было перепутать со снегом.

Вдобавок за июль у нас выпало большое количество осадков: в Перми полторы месячные нормы, в некоторых районах края по две-три.

- И наше похолодание ожидается достаточно продолжительным, - продолжает Андрей Шихов. - В первой декаде августа будет два южных циклона, которые вызовут две порции сильных дождей. Поэтому за первую декаду месяца во многих районах края мы ожидаем выпадение месячной нормы осадков.

Из-за проливных дождей возможны дождевые паводки и подтопления, но пока синоптики не могут сказать точно, в каких районах это произойдет. Есть высокая вероятность, что не станет исключением и Пермь. Подобные явления будут происходить 2-3 августа, когда выпадет много осадков. Если говорить про температуру, то самым холодным станет 3 августа, затем нас ждет небольшое повышение, но осадки сохранятся. Вообщем, холодный период растянется на всю первую декаду августа. И выйти на климатическую норму нам удастся не ранее середины месяца.

Огородникам срочно обработать картошку

Синоптик: впереди дождливые дни, а август будет холодным

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- Давать прогнозы на урожай – дело неблагоприятное, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства ПГСХА Антон Лещев. – Вопрос в том, сколько такая погода продержится. Холода неблагоприятно сказываются на теплолюбивых растениях: огурцах, томатах, перцах, дынях и тыквах. Поэтому особого урожая этих культур в этом году ждать не стоит.

А вот картофель меньше зависим от тепла, чем все вышеперечисленные теплолюбивые культуры, для него холодная погода не так критична. Другой вопрос, что из-за низких температур картофель может поражаться фитофторозом и всевозможными грибковыми заболеваниями. А они в свою очередь могут уничтожить во время хранения до половины урожая. Чтобы этого не произошло, сейчас самая главная задача огородников поработать с картофелем и использовать средства защиты, чтобы уберечь будущий урожай.

Другие культуры: морковь, капуста, свекла, не смотря на осенние температуры в июле, чувствуют себя нормально. Избыток влаги им не мешает, а тепла достаточно. Что касается ягодных и плодовых культур, то смородина, яблоки и груши чувствуют себя хорошо и средний урожай садоводам снять удастся.

Плохо то, что дожди, грозы и ливни вызывают избыток влаги на низких участках с тяжелой почвой, это ведет к переувлажнению и заболачиванию почв.

Спасет яркий зонт или интересный спектакль

Пермский психолог Людмила Кочкаева дает следующие советы, как поднять настроение и скрасить свой досуг, если на улице пасмурно и холодно:

ИСТОЧНИК KP.RU

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