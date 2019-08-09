«Пенсия - единственный доход». Счета девушки-инвалида из Прикамья заблокировали из-за долгов тезки

Год назад Анна Латышева из Соликамска зарегистрировалась на сайте «Госуслуги». Указала имя, фамилию, данные паспорта, СНИЛС…и началось.

Счета Анны Арестовали из-за долгов жительницы Волгоградской области.

Анне стали названивать коллекторы. С девушки требовали вернуть долг, о котором Анна даже не знала. Оказалось, что задолженность принадлежит ее полной тезке - Анне Латышевой. Только город проживания разный. Должница родом из города Волжский Волгоградской области.

34-летняя жительница Прикамья зашла в личный кабинет на сайте «Госуслуги» и ужаснулась. За ней числилось 7 долгов на общую сумму 43 тысячи.

- Мы полные тезки, да и родились в один день. У меня был только один долг на 160 рублей, а теперь и ее 7 на 43 тысячи, - рассказывает Анна.

23 июля в 9:00 утра с трех карточек Анны сняли все деньги. В этот день должна была прийти пенсия. Анна - инвалид и пенсия - ее единственный доход.

- С 9:00 до 14:00 - в это время должна была пенсия прийти - я просидела на телефоне, чтобы быстрее перекинуть деньги, чтобы было на что жить, - вспоминает Анна.

Девушка попробовала разобраться. Сперва, обратилась в техподдержку сайта, но там ответили, что лишь транслируют информацию официальных источников. Потом Анна попробовала найти тезку и попросить ее разобраться.

- Я стала искать в интернете. Нашла на форуме для мамочек и во «Вконтакте». Написала, чтоб погасила долги. Она ответила, что у нее нет долгов, - вспоминает Анна. - А когда я сказала, что ее долги на меня повесили, она меня заблокировала.

После этого Анна Латышева решила обратиться к судебным приставам. Однако попытка не только не увенчалась успехом, но и добавила проблем.

- Я стала им звонить. Сначала было занято, потом сбрасывали. Стала писать у себя в Instagram и упоминать УФССП по Волгоградской области, они заметили и написали. Попросили отправить мои контакты. Я отправила, - рассказывает Анна. - Захожу после этого на «Госуслуги» - плюс три долга, которых до этого не было. После этого они меня во всех соцсетях заблокировали.

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, Анна обратилась в СМИ. После первой публикации арест со счетов сняли, но деньги не вернули.

Анна Латышева написала заявление в прокуратуру Волгоградской области и планирует обращаться к начальнику местных судебных приставов.