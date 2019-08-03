2019-08-04T20:14:42+03:00
Происшествия

«Отравились гарью». В Прикамье в страшном пожаре на даче погибли бизнес-леди, ее дочь и мама

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности
Алена ОВЧИННИКОВА
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Кадры с места происшествия. фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.Кадры с места происшествия. фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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Страшный пожар произошел в Кизеле в ночь на 3 августа. В загородном частном доме, который использовали как дачу, произошел пожар. В результате погибли три человека: 36-летняя женщина, ее 51-летняя мама и пятилетняя дочь.

- Сообщение о возгорании частного дома на ул. Первомайской поступило в дежурную часть в 23.36, на место выехали пожарно-спасательные подразделения в составе 15 человек личного состава и 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В 00.40 огонь был локализован, в 01.10 возгорание удалось ликвидировать. Внутри сгоревшего дома пожарные обнаружили тела трех человек: двух взрослых и пятилетнего ребенка.

После случившегося на место ЧП выехала следственно-оперативная группа, в составе которой были опытные и квалифицированные следователи-криминалисты и эксперты регионального следственного управления СК РФ.

- При осмотре места происшествия видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По предварительным данным смерть людей наступила в результате острого отравления продуктами горения. Однако по факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как нам рассказали местные жители, в трагедии погибла 36-летняя бизнес-леди, которая занималась производством продуктов питания, а также ее мама и дочь-дошкольница. Накануне вечером они приехали на свою дачу, которая находится на окраине Кизела, на улице 1 Мая, неподалеку от СИЗО-3.

Сейчас главная задача следователей – установить причину пожара, который унес жизни трех человек. Для этого назначена пожарно-техническая экспертиза.

Пока о задержании подозреваемых по этому уголовному делу следователи не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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