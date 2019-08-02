Дождь в Перми будет идти сутки

В ночь на 2 августа в Пермском крае прошли сильные дожди. Больше всего осадков выпало в Добрянке, Лысьве и Чермозе. Это соответствует почти половине месячной норме. В Перми осадков выпало немного меньше, но 2 августа дождь может идти 24 часа подряд.

- Из-за этого в Перми за сутки может выпасть почти половина месячной нормы осадков, - рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ. - Но интенсивность дождя будет небольшой. Наибольшее количество осадков ожидается в Лысьвенском, Чусовском и Добрянском районах.

Дождевые паводки ожидаются на реках Бабка, Юг, Мулянка, а также на юго-западе края. Резкий подъем воды ожидается в течение 2 августа, а 3 августа вероятно формирование пика паводка на реке Бабка в районе Янычей и Кукуштана, где были значительные подтопления в июле 2017 года.

- 3 августа также ожидаются слабые и умеренные дожди, а вот в воскресенье будет более благоприятная погода, - уточнили в ГИС-Центре. - Температура воздуха поднимется до +16...+18 градусов. Но уже 5-6 августа Прикамье может ожидать очередная «порция» сильных дождей, особенно на севере края.