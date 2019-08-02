2019-08-02T11:30:36+03:00
Общество

День ВДВ-2019 в Перми: колонна десантников прошлась по улицам под проливным дождем

«Голубые береты» пришли на праздник с детьми и женами
Алена ОВЧИННИКОВА
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День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.
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День ВДВ-2019 в Перми прошел под проливным дождем, но погода не помешала главным героям праздника встретиться и пройти колонной по улицам города.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

Утром «голубые береты» традиционно встретились на Перми I. У всех форма, тельняшки, голубые береты и флаги небесного цвета с парашютом и самолетами…

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

Многие десантники пришли на праздник с детьми и женами. Затем все они выстроились колонной, и пошли по улицам Перми: сначала по Монастырской, затем свернули на Сибирскую.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

Пока колонна, которую возглавляли несколько машин военной техники, шла до Памятника Уральскому Добровольческому корпусу, десантники пели патриотические песни и кричали: «Слава ВДВ!», «Никто кроме нас!», «Слава десантникам!»

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

Пермяки, проходящие по улицам рядом с колонной, улыбались, фотографировали десантников и махали им руками. Особенно это нравилось молодым девушкам.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

Возле Памятника Уральскому Добровольческому корпусу «голубые береты» возложили венки и отправились к скульптуре «Разорванное братство».

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

День ВДВ-2019 в Перми Фото: Василий Вахрин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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