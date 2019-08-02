Депутат Пермского Законодательного Собрания останется в СИЗО до конца сентября

В четверг, 1 августа, судья Пермского краевого суда Александр Богомягков отказал удовлетворить апелляцию депутата Законодательного Собрания Ильи Кузьмина и оставил в силе решение Ленинского районного суда о мере пресечения.

- Илья Кузьмин останется в СИЗО до конца сентября, - сообщили «Комсомольской правде» в Пермском краевом суде.

Напомним, Илья Кузьмин обвиняется в ложном доносе. В феврале депутат опубликовал пост на своей страничке в соцсетях, где рассказал, что его пытались убить.

- Мне позвонила незнакомая девушка и пригласила приехать на деловую встречу, - написал он. - Я ничего не заподозрил и поехал по указанному адресу один. Когда вышел из машины, увидел в десяти метрах от себя высокого мужчину в темной куртке и с повязкой на лице. Он выстрелил в меня два раза из обреза, но я успел уклониться.

В качестве доказательства Илья Кузьмин приложил фотографию капюшона своей куртки, который якобы был изрешечен дробью.

Следователи задержали подозреваемого в покушении на убийство. Но тот заверял, что стрелял в депутата по его собственной просьбе: таким образом Илья Кузьмин решил повысить свой рейтинг.

Илья Кузьмин возмущенно опровергал эту версию и даже прошел проверку на детекторе лжи.

В течение четырех месяцев следователи проверяли все версии. Они назначили несколько экспертиз, провели исследование на полиграфе, допрашивали подозреваемого в покушении на убийство.

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- После того, как мы получили результаты экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий и допросов, убедились в виновности самого депутата и задержали его, - пояснили в следствии.

Депутату было предъявлено обвинение по статье «Заведомо ложный донос». Он был помещен в СИЗО. Вначале на срок до 25 июля, потом Ленинский суд продлил меру пресечения до конца сентября. Опротестовать это решение депутату не удалось.

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