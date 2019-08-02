2019-08-01T23:07:00+03:00
Общество

Погода в Перми в августе 2019: пермяков ожидают ливневые дожди и резкое понижение атмосферного давления

Погодные аномалии в Прикамье не позволяют нам расстаться с зонтиками
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Такой вот август!Такой вот август!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Погода пермяков в начале августа, увы, не порадует. Похоже, зонты станут непременным атрибутом и в выходные, и в начале следующей недели.

- Комфортным начало августа не будет, - предупреждает руководитель Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Смирнов. – В пятницу и субботу по большей территории края, в том числе и в Перми, почти без перерыва будут идти дожди. В воскресенье вероятность осадков уменьшится, но с юго-запада нагрянет циклон, и ветер усилится. Порывы ветра, дождь, температура воздуха не выше +15 днем и около +10 ночью, а также пониженное атмосферное давление в пятницу и субботу – это то, к чему стоит готовиться пермякам.

По предварительным прогнозам, погода в первой половине следующей недели не обещает быть лучше.

В пятницу днем, 2 августа, в Перми воздух прогреется не выше +13 градусов. Весь день будет идти сильный ливневый дождь. Атмосферное давление при этом будет пониженным – 722 миллиметра ртутного столба.

В субботу, 3 августа, погода по-прежнему останется ненастной. Температура воздуха днем не превысит +14 градусов. Ливневый дождь, который будет поливать с утра, после обеда сменится моросящим, обложным. И только к ночи немного распогодится. Атмосферное давление останется по-прежнему пониженным.

В воскресение, 4 августа, осадков в Перми не ожидается. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце. Воздух может прогреться до +18 градусов.

В начале следующей недели, в понедельник, 5 августа, воздух в Перми может прогреться до +20 градусов. Незначительные осадки в понедельник ожидаются лишь к вечеру.

Но уже во вторник, 6 августа, температура воздуха днем в Перми может понизиться до +17 градусов, и вновь нелишним будет захватить зонтик, отправляясь на улицу. Циклоны из Прикамья пока и не думают уходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей ЧИБИС, врио губернатора Мурманской области: Потенциал развития северных территорий России гигантский
Мурманск - негласная столица Арктики. Активное развитие добывающих и других бизнес-проектов в районах исторического пролегания Северного морского пути придаст импульс экономическому становлению региона
Новости 24
Отопительный сезон в Перми откроется раньше обычного
Власти Екатеринбурга отказались закупать троллейбусы у Перми
«Отдавай выручку!». В центре Перми мужчина с пистолетом напал на бармена
Житель Перми разом выплатил долг по алиментам в 2,5 миллиона рублей
В Перми назначили нового заместителя главы Мотовилихинского района
В Перми задержали подозреваемого в убийстве организатора частного реабилитационного центра
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный дождь и порывистый ветер
Tele2 снова первая по темпам строительства сети
Мэрия Перми потратит 11 миллионов рублей на машины для депутатов
На территории школы №82 в Перми начали строить стадион
В Перми может открыться второй магазин шведской одежды «H&M»
«Съехала в кювет и перевернулась». На трассе в Прикамье пострадала 39-летняя женщина
«На глазах были слезы». Перед долгой разлукой пермская пара обвенчалась в СИЗО
В Перми пройдет фестиваль визуального искусства и электронной музыки
Из-за невероятного шторма в Перми ввели режим повышенной готовности
«Нет мягких подголовников». В Перми суд оштрафовал авиакомпанию «Победа» за нарушение СанПиНа
В сентябре капитально отремонтированный корпус школы №30 примет первых учеников
В Прикамье мужчина шел к знакомой, а по пути ограбил квартиру
Двое пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе переведены на искусственную вентиляцию легких
Житель Пермского края заплатил 150 тысяч за свидание с девушкой
Власти Прикамья потратят 1,7 миллион на услуги по хронометражу на Пермском марафоне
В Прикамье из-за пьяного водителя 16-летняя девочка попала в больницу
На парковке торгового центра «Спешиlove» в ДТП пострадала 10-летняя девочка
В квартире в центре Перми обнаружили змею
«Ушел на работу и пропал». В Прикамье разыскивают 58-летнего мужчину
В Пермском марафоне примут участие воспитанники детских садов
За три дня в Пермском крае выпадет 90% месячной нормы осадков
Пермячка продавала поддельные презервативы через интернет