Погода в Перми в августе 2019: пермяков ожидают ливневые дожди и резкое понижение атмосферного давления

Погода пермяков в начале августа, увы, не порадует. Похоже, зонты станут непременным атрибутом и в выходные, и в начале следующей недели.

- Комфортным начало августа не будет, - предупреждает руководитель Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Смирнов. – В пятницу и субботу по большей территории края, в том числе и в Перми, почти без перерыва будут идти дожди. В воскресенье вероятность осадков уменьшится, но с юго-запада нагрянет циклон, и ветер усилится. Порывы ветра, дождь, температура воздуха не выше +15 днем и около +10 ночью, а также пониженное атмосферное давление в пятницу и субботу – это то, к чему стоит готовиться пермякам.

По предварительным прогнозам, погода в первой половине следующей недели не обещает быть лучше.

В пятницу днем, 2 августа, в Перми воздух прогреется не выше +13 градусов. Весь день будет идти сильный ливневый дождь. Атмосферное давление при этом будет пониженным – 722 миллиметра ртутного столба.

В субботу, 3 августа, погода по-прежнему останется ненастной. Температура воздуха днем не превысит +14 градусов. Ливневый дождь, который будет поливать с утра, после обеда сменится моросящим, обложным. И только к ночи немного распогодится. Атмосферное давление останется по-прежнему пониженным.

В воскресение, 4 августа, осадков в Перми не ожидается. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце. Воздух может прогреться до +18 градусов.

В начале следующей недели, в понедельник, 5 августа, воздух в Перми может прогреться до +20 градусов. Незначительные осадки в понедельник ожидаются лишь к вечеру.

Но уже во вторник, 6 августа, температура воздуха днем в Перми может понизиться до +17 градусов, и вновь нелишним будет захватить зонтик, отправляясь на улицу. Циклоны из Прикамья пока и не думают уходить.