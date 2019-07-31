2019-07-31T16:05:23+03:00
Здоровье

Лето уходит - пусть уйдет и варикоз

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» предлагает хорошую скидку на лечение
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Попрощайтесь с варикозом без разрезов и наркоза в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» в Перми. Сейчас как раз самое время!

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» приглашает вас в августе на прием хирурга-флеболога и предлагает скидку до 15% на эндовенозную лазерную коагуляцию - надежный, безопасный и бескровный способ избавиться от вздутых вен и непрекращающейся боли в ногах.

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» - центр современной флебологии в Перми. Варикозное расширение вен здесь лечат за один день малоинвазивными современными методами: склеротерапией («склейка» больных сосудов), минифлебэктомией (хирургическое удаление больных участков вен через проколы) и лазером.

Лазерное лечение эффективно на любой стадии развития болезни. Через проколы на коже лазер проникает в больную вену и буквально ее «запаивает». Такая операция не требует госпитализации и не оставляет шрамов.

Результат после лечения лазером вы увидите уже через месяц: больные вены будут сужаться и бледнеть. Через 2 - 3 месяца обработанная лазером вена станет узкой малозаметной полоской соединительной ткани, а примерно через полгода пропадет совсем - рассосется. Кровоток в ногах перераспределится по здоровым венам, и вы больше никогда не вспомните о болях и мучительном жжении в раздутых сосудах.

Лазерное лечение варикоза безопасно для пожилых людей и «сердечников», ведь оно проводится под местной анестезией.

Больные ноги - в опытные руки

В клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» вас ждут опытные специалисты. Мы подсчитали: общий стаж наших ведущих хирургов-флебологов и операционных медсестер превышает 100 лет! Это значит, что каждого нашего пациента ждет внимательное отношение, профессиональное изучение состояния вен на аппарате УЗИ экспертного класса и индивидуально подобранная программа лечения.

Мы возьмемся за любой случай: если варикоз только-только проявил себя сеточкой синеватых сосудиков, и если извилистые разбухшие вены с вами уже много лет, и если есть трофические язвы, кровотечения, тромботические явления.

И еще мы знаем, как это важно - понимать рекомендованный способ лечения, поэтому наши флебологи всегда готовы ответить на вопросы о ходе лечебных манипуляций и процессе выздоровления после них.

Лучший момент для лечения

Август - самое подходящее время, чтобы прийти к нам в клинику и решиться на операцию, если вы откладывали ее раньше. Осенние витаминные фрукты и овощи помогут вам быстро восстановиться. Важно и то, что в сентябре-октябре, в бабье лето, еще не холодно, и вы сможете гулять, чтобы кровоток перераспределялся по здоровым сосудам (это обязательная часть послеоперационной жизни).

И не забывайте о хорошей скидке: одну ногу в августе вы сможете вылечить лазером со скидкой 10%, а если лечения требуют обе ноги, то скидка вырастет до 15%. Не упустите такую выгодную возможность!

Записаться на прием в клинику «Варикоза нет» можно:

по телефону 8 (342) 254-02-01

по адресу: ул. Екатерининская, 141

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-59-01-004273 от 22 сентября 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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