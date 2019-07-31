«Малыш был весь в синяках». Пермячке, чей сожитель выставил на балкон в морозы сына, дали ограничение свободы

- Я просто не понимаю, как так можно: бросить ребенка на сожителя и уйти гулять, - возмущалась Ольга, жительница дома по улице Революции. Именно она в марте этого года вызвала полицию, когда услышала из соседней квартиры громкий детский плач.

Эта история потрясла весь край. В марте в соцсетях появились видео, как молодой человек по имени Павел выкидывает с балкона детскую коляску, а потом ходит по подъезду и бьет по стенам.

Очевидцы писали, что он в неадекватном состоянии остался вдвоем с полуторагодовалым сыном своей девушки, но, к счастью, прибывшая полиция забрала малыша.

- Этот ребенок - сын девушки, которая тут снимает квартиру, - рассказывала нам тогда соседка семьи Ольга. - Они вроде тихие и спокойные были, пока к ним не стал ходить этот парень. В ночь на 10 марта я услышала какой-то грохот. Парень ходил по коридору и бил стены. Я испугалась и вызвала полицию. А потом услышала громкий детский плач.

Через некоторое время на место ЧП приехали стражи порядка. В квартире они увидели жуткий беспорядок. Молодой человек спал на столе, а ребенок - плакал на балконе. В морозы.

Снимок молодого человека при задержании сделала одна из соседок. Фото из группы ЧП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

- Он весь в синяках и царапинах был, - рассказывала Ольга. - Потом его увезли в больницу. А мать малыша пришла домой только под утро и даже не поинтересовалась, где ее сын.

После случившегося Павла задержали. А в отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, на днях 23-летнюю девушку осудили. Следователи выяснили, что она систематически оставляла малыша одного на долгое время, а также поднимала на ребенка руку.

- Суд приговорил ее к году ограничения свободы, - уточнили в ведомстве.

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