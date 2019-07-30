Впервые в Перми прошел конкурс девушек с пышными формами «Мисс Plus Size Perm – 2019». Десять пермячек, прошедших кастинг и вышедших в финал, боролись за корону победительницы, денежный приз и право представлять Пермь на всероссийском конкурсе «Северная Аврора» в Санкт-Петербурге предстоящей осенью.

- Во время финала участницам с сочными формами нужно было станцевать женственный танец в стиле Jazz-funk, пройти по сцене в спортивной и классической одежде, а также в вечерних платьях, - рассказала организатор конкурса Анастасия Шатрова. – Показали девушки себя и в блиц-опросе. Им нужно было не растеряться и ответить на веселые и каверзные вопросы: куда за один день они потратили бы миллион рублей? Или какой закон они приняли, если завтра бы стали Президентом страны?

«Я считаю себя идеальной». Правила жизни победительницы конкурса девушек с пышными формами 00:00 00:00

10 финалисток боролись за корону победительницы. Фото: Анастасия Шатрова.

Победительницей конкурса и обладательницей короны красоты стала 31-летняя пермячка Мария Шура-Бура, она выступала под номером 1. Мария замужем, работает в банковской сфере и воспитывает 5-летнюю дочь и 10-летнего сына.

- О конкурсе я узнала в соцсетях, заполнила анкету, приложила фото и получила приглашение на кастинг, - улыбается победительница. – Я шла сюда только за короной, и у меня все получилось!

Готовиться к выступлению Марии помогал муж: он взял на себя заботу о воспитании детей, дав возможность супруге ходить на репетиции и тренировки. А еще отпускал по магазинам, чтобы выбрать себе сногсшибательный наряд и все необходимое на конкурс.

- Не скрою, было непросто: я высокая, 180 см, после рождения детей каблуки семь лет не надевала, ходила в самой удобной обуви для всех молодых мамочек – кроссовках. Вышла на работу – тоже отказалась от каблуков, чтобы быть ближе к коллегам. А тут пришлось вспомнить, как в школьные годы я училась ходить по подиуму в театре моды.

Мария с юмором рассказала о своих «правилах жизни»: как приняла себя и свое тело и почему не хочет худеть.

- Я замуж выходила 44-го размера, за прожитые годы мы с мужем оба поправились, но не смотря ни на что, продолжаем любить друг друга нежной любовью, - говорит Мария. – И нам обоим в нашем весе комфортно. Да, я очень люблю себя. Да что говорить, я считаю себя идеальной, и принимаю такой, какая есть. Психологи говорят, что все проблемы с непринятием себя у человека из детства. Это бывает, когда тебя не любили родители. Мне повезло: мои родители любили меня всегда!

После победы в конкурсе Мария всерьез задумывается о смене сферы деятельности.

- Я не понаслышке знаю, что полным девушкам в нашем городе сложно одеваться стильно и модно по приемлемой цене. Культура Plus Size в Перми просто не развита! Если твой размер одежды больше 52-го, то подобрать кайфовый модный лук из среднего ценового сегмента у нас практически невозможно. И почти половина девушек, живущих в нашем городе, страдает от этого. А та одежда, которая есть, продается по заоблачным ценам. И сейчас я очень хочу исправить это, запустив в продажу линию одежды для полных девушек по приемлемым ценам. Надеюсь, что к нам подключатся работающие в Перми бренды, чтобы наши пермячки стали самыми красивыми!

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