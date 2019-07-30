«Даже родная сестра не узнала». В Прикамье Дед Мороз похудел на 100 кг и женился на Снегурочке

32-летний Алексей Ковыляев - шоумен из Кудымкара, работает Дедом Морозом на корпоративах. Но есть одна интересная деталь - после каждого Нового года Снегурочки сбегали от него замуж.

За несколько лет Алексей выдал замуж пять своих внучек. Плюнул, взял в соведущие парня. А тот отвел зимние праздники и, на тебе, тоже женился!

А вот у самого шоумена счастья в личной жизни все не было. В прошлом году Алексей взял себя в руки и похудел на 100 кг! На новогодние корпоративы позвал в коллеги новую Снегурочку, а на днях служебный роман закончился шумной свадьбой.

«Все Снегурки разбежались»

- Десять лет назад я еще работал учителем в школе, но в свободное время уже подрабатывал на корпоративах, - рассказывает Алексей. - Как-то попросил свою коллегу из школы Елену поработать вместе со мной в новогодние праздники Снегурочкой. А потом она случайно познакомилась с моим другом Евгением - мы подвозили Лену до дома.

Евгений и Елена в итоге поженились, а свадьбу, к слову, проводил Алексей.

В следующем году на роль Снегурочки пришла Марина, а уже в апреле выскочила замуж и переехала в другой город.

Алексей в образе Деда Мороза со Снегурочкой Мариной. Фото из архива героя

- Следующей была Лариса, с которой я познакомился в музее, - вспоминает Алексей. - У нее были сложные отношения с парнем, но осенью они поженились, а я снова остался один.

У четвертой Снегурки - Надежды - не было ни парня, ни желания выйти замуж. Но уже летом сам Алексей кричал счастливой невесте и ее жениху: «Горько!»

- Та же история случилась и с Катей, - смеется шоумен. - И тогда я решил: хватит с меня девчонок, возьму в напарники пацана. Вы уже догадались, что Кирилл сыграл свадьбу почти сразу после новогодних праздников?

«Весы подо мной сломались»

Но сам «Купидон» оставался при этом одинок. В прошлом году Алексей решил взяться за себя. Он с детства страдал от лишнего веса и никак не мог похудеть.

Так Алексей выглядел еще полтора года назадФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Когда мой вес перевалил за 200 кг, я испугался и обратился в клинику, - рассказывает Алексей. - Врач предложила встать на весы. Первые выдали слово «ошибка» и издали странный звук, будто сломались. Другие весы, которые мы нашли, показали отметку - 204 кг.

Алексей схватился за голову, съел последний бутерброд с колбасой и принялся за работу над собой. Начал много ходить пешком, перешел на правильное питание - шоколадки и булочки в шкафу заменил на гречку и зеленый чай.

- За год я скинул больше 100 кг, сейчас мой вес - 102 кг, - доволен своими успехами мужчина. - Меня некоторые друзья не узнают на улице, даже родная сестра не узнала - так сильно я изменился! Сейчас я продолжаю много ходить и правильно питаться, удерживаю этот вес, потому что мне в нем комфортно.

До и после. Фото предоставил Алексей

«Жена в детстве наряжалась Снегурочкой»

В этом году Алексей, как обычно, работал на новогодних корпоративах в кафе и ресторанах. Один раз соведущая не смогла прийти на праздник, и тут он приметил ее - свою Женю. Она работала официанткой.

- Подумал, что девушка общительная, сможет исполнить небольшую роль Снегурочки, - рассказывает Алексей. - Праздники закончились, но мы периодически общались: когда я заходил в то кафе, всегда спрашивал, как дела. Но дальше дело не шло. А потом мы с напарниками организовали интеллектуальную игру. Проводили ее именно в том заведении, где работала Женя. В феврале прошла первая игра, на которой был фотограф. Снимки я выложил в социальных сетях.

Новобрачные очень счастливы. Фото предоставил Алексей

На одной из фотографий была Евгения. Ей, как это часто бывает у девушек, снимок категорически не понравился. Она написала Алексею и попросила удалить фото.

- Я ответил, что фотка классная, а девушка на ней очень красивая, - продолжает молодой человек. - Потом добавил, что был бы рад познакомиться поближе, и позвал Женю на кофе. Наш роман разгорелся стремительно - жить мы стали вместе через неделю после первого свидания, а через месяц я уже сделал предложение. Кстати, я рассказал про эту свою магию, которая помогает Снегурочкам выходить замуж. Женя посмеялась и сказала, что в детстве на утренниках она почти всегда была Снегурочкой.

На днях Евгения и Алексей поженились, на свадьбу позвали самых близких друзей и родных.

- Я и жениться-то не планировал, но сейчас безумно счастлив! - признается Алексей.