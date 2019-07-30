Отключения воды в начале августа в Перми 2019: 100 домов останутся без воды
На конец июля и начало августа пермякам придется запастись водой. Краны пересохнут в нескольких районах города. Во вторник, 30 июля, с девяти утра будет отключено водоснабжение в домах по улице
-9 января, 16,
-Колхозная 1-я, 2, 2б, 4, 8,
-Красина, 12, 16, 26, 33, 35, 38,
-Маяковского, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33А, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 40, 41, 41/1, 41а, 42, 42б, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 48, 51, 53,
-Новоколхозная, 1, 2,
-Республиканская 2-я, 10,
-Есенина, 1, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9а, 11, 13,
-Сорокинская 2-я, 13,
-Ударника, 3, 4, 5, 7, 9, 11,
-Физкультурников, 8,
а также на Фоминская, 42, 52, 56.
Это отключение будет связано с плановыми работами по адресу Маяковского, 40. Оно продлится ровно сутки до девяти утра 31 июля, сообщили в компании «Новогор-Прикамье». Жителям домов рекомендуют сделать запасы воды.
В начале августа краны пересохнут в Кировском районе Перми. Так, 3 и 4 августа холодной воды не будет в домах по следующим адресам:
- Автозаводская, 4
- Закамская, 15А
- Ласьвинская, 18, 19, 21, 21А
- Маршала Рыбалко, 12, 12А, 13, 17, 19, 1А, 21, 23, 28, 3, 5А, 9А
- Федосеева, 10, 12, 13, 15, 7, 9
- Худанина, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22
- Чистопольская, 14, 16, 18, 20, 21, 21А, 23, 23А
В Свердловском районе с 9:30 до 19:00 3 августа не будет воды в домах:
- Запорожская, 3, 3А, 5
- Старцева, 155, 157
- Холмогорская, 2, 2А, 4/1, 4/2, 4/3, 4А, 6
- Чукотская, 3, 4
В Дзержинском районе краны пересохнут 5 августа и 9 августа.
5 августа воду отключат в следующих домах:
- Блюхера, 7А
- Голева, 10, 10Б
- Плеханова, 61Б, 62, 66, 68, 70А
9 августа воды не будет по адресам:
- Куфонина, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23
- Парковый 2, 2А, 4, 6, 8
- Подлесная, 11, 11А, 13, 3А, 5, 7, 9
ИСТОЧНИК KP.RU