«Большие маневры»: В Хохловке встретятся солдаты XVII и XX веков

На территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» в 12-й раз пройдет Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах». Участниками фестиваля станут клубы исторической реконструкции более чем из 20 городов России, а также из Чехии, Словакии и Казахстана.

3 августа в Хохловке состоится турнир по историческому средневековому бою, в котором примут участие 16 бойцов в рыцарских доспехах. Также в этот день пройдет турнир по стрельбе из лука «АИСТ» - Августовский исторический стрелковый турнир. Около 40 бойцов не менее чем из семи городов в русских костюмах сразятся в одиночных и командных дисциплинах.

Около сторожевой башни развернется «Гарнизон Егошихинского завода». Будет реконструирован уральский быт XVII века, посетители смогут познакомиться с жизнью солдат, охранявших горные заводы, научиться владеть мушкетом и пикой, писать гусиным пером.

А в воскресенье, 4 августа, состоятся турнир по историческому фехтованию и реконструкция боя времен Великой Отечественной войны «Последний бой. Май 1945». В реконструкции примут участие более 200 человек, 10 единиц раритетной военной техники.

Также на территории музея «Хохловка» будут развернуты выставки военной техники и исторических костюмов.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Пермский район, село Хохловка.

3 и 4 августа (0+)

Билеты на один день: 300 рублей, дети до 3 лет – бесплатно, дети от 3 до 7 лет - 150 рублей, льготники - 200 рублей.

Как добраться:

На автомобиле из Перми - по мосту через Каму - м/р Гайва - Ильинское шоссе по указателям на Хохловку.

На рейсовом автобусе №340. Из Перми, от остановки «Улица Попова» в выходные дни автобусы уходят в 7.35, 9.55, 11.30, 14.30,16.00, 18.05. Из Хохловки – в 9.15, 11.30, 13.50,16.00, 18.00,19.40.