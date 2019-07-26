«Нашли, отмыли, помогут с паспортом». Судьбой избитого чиновницей бомжа занялись другие чиновники

Крутой поворот произошел в судьбе бездомного бомжа, избитого чиновницей краевого Росреестра. Женщина, напомним, будила и прогоняла пинками уснувшего у здания мужчину. Ей и ее сотрудницам невозможно было находиться в помещении, так как невыносимый запах попадал в окна офиса.

Эта история вызвала шквал откликов на сайте kp.ru «Он еще и калека. Костыль рядом лежит. Жалко. Люди забыли про милосердие», «А что ей делать-то было? Всем задыхаться от тошнотворной вони в течение всего рабочего дня? А ведь по-другому и убрать эту ходячую заразу невозможно», «Послушайте вы вообще с ума сошли? Как можно защищать эту женщину? Нельзя пинать человека, кто бы он ни был», «Так забери себе. Кишка тонка?», «Придешь в пермский росреестр, не приняв душ с похмелья, тебя тоже запинают».

"Уходи хоть куда!" В Перми чиновница испинала ногами бездомного инвалида. 00:00 00:00

Так и бомжевал бы мужичок себе, гонимый отовсюду пермяками, если бы не видеоролик, снятый нашими коллегами из газеты «Аргументы и Факты». После публикации этой истории в интернете, за бездомным оперативно приехали специалисты пермского Центра социальной адаптации. Его посадили в УАЗик и повезли Центр.

- Там у нас есть все необходимое для помощи таким людям, - рассказали «КП» в пресс-службе минсоцразвития. – Его отмыли, причесали, подстригли ногти. Мужчину осмотрели врачи, его придется немного подлечить. Вскоре доставленный в Центр мужчина протрезвел и почувствовал себя счастливым. Он поужинал, с удовольствием сфотографировался и рассказал, что не имеет никаких документов. В Центре социальной адаптации он бесплатно может жить и питаться столько, сколько ему потребуется. Возможно, он найдет здесь друзей и наладит свою дальнейшую жизнь.

Уже сейчас психологи центра работают с ним и помогают мужчине в оформлении документов. Ему восстановят паспорт, медицинский полис и помогут с оформлением инвалидности.

- Мы же не можем бросить человека в беде, каким бы он ни был, - скромно улыбнулись чиновники из минсоца.

А у нас стало радостно на душе, что чиновники не только пинаться умеют...

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