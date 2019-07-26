«Угрозы не высказывал, денег не брал». Главного судебного пристава Прикамья арестовали до 13 сентября

26 июля в Дзержинском суде Перми избирали меру пресечения задержанному два дня назад главному судебному приставу Прикамья Игоря Кожевникову. Его подозревают в получении взяток в составе организованной группы в крупном размере. У следствия есть основания полагать, что вместе с подчиненной Александрой Мардановой Кожевников получил 550 и 600 тысяч рублей. Оба эпизода были совершены в 2017 году.

В зал суда Игоря Кожевникова вели не судебные приставы, которые являются подчиненными обвиняемого, а сотрудники полиции. Впереди – кинолог со служебной собакой. Ротвейлер Бибигуль бдительно следил, чтобы во время этапирования не произошло каких-либо ЧП.

Ротвейлер Бибигуль бдительно следил, чтобы во время этапирования не произошло каких-либо ЧП.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Возле зала суда дежурили журналисты, поэтому Игорь Кожевников, которого вели в наручниках конвойные, шел с опущенной головой.

На заседании адвокат попросила приложить ходатайство, где перечислены многочисленные награды подзащитного: медали, поощрения, награды.

- Игорь Кожевников обвиняется в особо тяжком преступлении. Лица, которые проходят по уголовному делу, являются его знакомыми и подчиненными, поэтому он может оказать на них давление. Также он может уничтожить доказательства по делу или скрыться, ведь он не имеет постоянной регистрации в Перми, поэтому просим суд заключать его под стражу, - попросил следователь.

У следствия есть основания полагать, что вместе с подчиненной Александрой Мардановой Кожевников получил 550 и 600 тысяч рублей. Фото: Василий Вахрин.

В качестве доказательств следователи СУ СКР по Пермскому краю представили протокол явки с повинной госпожи Мардановой, протоколы очных ставок ее и Игоря Кожевникова, где последний отрицал все обвинения в свой адрес. А также выписки по счету, протоколы допроса обвиняемого, допросы свидетелей и бытовую характеристику, где сказано, что главный судебный пристав Прикамья проблем с законом не имеет за исключением правонарушений по линии ГИБДД, живет на съемной квартире в Индустриальном районе с женой и 10-летним сыном. Всегда дружелюбен, жалоб со стороны соседей в его адрес никогда не поступало.

Адвокат попросила суд избрать ее подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста, ведь необходимо учитывать не только тяжесть преступления, но и личность обвиняемого, а также его положительные характеристики.

- Я ни в коем случае не препятствую следствию, а наоборот отдавал команды, которые содействовали проведению расследования. Некоторые из фигурантов – незнакомые для меня люди, поэтому я прошу не применять ко мне арест. Регистрации я не имею, но скрываться не собираюсь, так как живу с женой и ребенком.

Игорь Кожевников, которого вели в наручниках конвойные, шел с опущенной головой. Фото: Василий Вахрин.

- Заграничный паспорт у вас есть? – спросила судья.

- Да, есть, но срок действия скоро заканчивается. Я оформил его в 2010 году и ни разу после этого не выезжал за пределы России, если не брать во внимание Абхазию.

- Состояние здоровья позволяет вам находиться под арестом?

- Мое состояние здоровья позволяет мне находиться везде, но в последнее время у меня начались перебои с сердцем, и врач может это подтвердить.

Затем судья ушла в совещательную комнату, а спустя полчаса огласила решение, что до 13 сентября обвиняемый в получении взяток Игорь Кожевников проведет под арестом.