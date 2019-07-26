2019-07-26T07:00:14+03:00
Происшествия

«Отказался надувать шарики». В Перми координатор фитнес-центра жестоко избил тренера

Как оказалось, отказы координатор не принимал
Лилия Абибулаева
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Фото из Инстаграмма Никиты ЛуковниковаФото из Инстаграмма Никиты Луковникова
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В Перми между сотрудниками фитнес-центра известной сети произошла драка. Координатор избил тренера Никиту Луковникова за отказ надувать шарики. Все произошло 24 июля. Накануне всем сотрудникам пришло сообщение от координатора, что на следующий день нужно явиться в фитнес-центр к 9:00, чтобы подготовить центр к мероприятию. Один из сотрудников отказался.

- 23.07.19 утром в общую беседу координатор прислал сообщение о том, что 24.07.19 в 9.00 состоится собрание на котором, нужно будет надувать шары для мероприятия, которое состоится вечером. В ответ на это, я написал сообщение, в котором выразил свое недовольство, - рассказывает пострадавший тренер. - В ответ мне пришло сообщение, о том, что у клуба нет денег на гелиевые шары, и чтоб я успокоил свои нервы и удалил свое сообщение. Сообщение я удалять не стал. Написал, то не надо закрывать мне рот и послал координатора подальше в нецензурной форме.

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Отказался надувать шарики . В Перми координатор фитнес-центра жестоко избил тренера
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Координатор вызвал Никиту Луковникова на «мужской разговор» - подраться во дворах. По словам тренера, он предложил решить все цивилизованно, но драка все-таки состоялась. Мужчины отошли во двор, где координатор избил тренера.

- Отойдя во двор он кинулся избивать меня. Я защищался, конечно, но силы были не равными: 90кг против 110 и ростом он на голову выше меня. Я упал на асфальт, он сел на меня и забил кулаками и напоследок хорошенько придушил, о чем свидетельствуют следы на моей шее. В голову прилетело ударов 30-40, - вспоминает Никита.

Никита рассказывает, что рядом с ними находились несколько сотрулдников цетнтра, но никто не попытался остановить драку.

Когда координатор отвернулся, тренер схватил деревянный колышек и несколько раз ударил обидчика. Его оттащили коллега.

После этого мужчину доставили в больницу. Немного оклемавшись, он обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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