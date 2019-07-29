Чтобы не пришлось сожалеть о сделанном: можно ли самостоятельно обеспечить юридическую безопасность?

В гости в программу «Юридическая сила» на радио «Комсомольская правда» пришла нотариус пермского городского нотариального округа Мария Николаевна Боронина.

- В каких случаях обычному гражданину нужно идти к нотариусу?

- Все зависит от того, что вы хотите сделать. Решили, например, жениться и задумали с супругой заключить брачный договор. Пока договорились - идете к нотариусу. До свадьбы нотариус вам удостоверит брачный контракт. Заключили брак, и пока не успели нажить какое-либо имущество, можете заключить брачный договор, определив судьбу приобретаемого вами в дальнейшем имущества. Мы удостовериваем это с 1996 года, с момента принятия Семейного кодекса. Сейчас достаточно много пермяков, которые приходит к нам, понимая, что, договорившись на берегу, они смогут в дальнейшем решить все спорные вопросы. Если брак не сложился, то у нотариуса можно заключить соглашение о разделе совместно нажитого имущества. В случае, если в браке появился ребенок, но родители вместе не живут, можно оформить у нотариуса соглашение об оплате алиментов. Если не удалось договориться – родители идут в суд, удалось – к нотариусу. Он пропишет, какую сумму и когда мама или папа будет перечислять другому родителю определенную сумму денег.

- Это семейные отношения, а если говорить об имуществе?

- Понятно, что вы не каждый день продаете квартиру или покупаете недвижимость. Есть ряд сделок, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Речь идет о таких ситуациях, когда чьи-то права могут быть нарушены. Государство защищает тех, кто не может защитить себя сам. Речь идет о несовершеннолетних и тех гражданах, которые признаны судом недееспособными полностью либо частично. Во втором случае вместо родителя будет представлять интересы человека замещающий опекун или попечитель. Вне зависимости от того, какая часть имущества принадлежит этому человеку, нужно будет прийти к нотариусу. До сделки необходимо будет обратиться в органы опеки и попечительства чтобы они проверили условия сделки и дали согласие на ее проведение.

- Можно ли обратившись к нотариусу, гарантированно проверить все юридические тонкости и защитить себя при заключении сделки?

- Перечень нотариальных действий у нас зафиксирован в Законе. Это удостоверение различного рода сделок: после проверки мы показываем человеку все риски, чтобы он принимал решение взвешено. Мы проверяем паспорта, на их действительность электронно по базе МВД, а также визуально, на предмет отсутствия подделки или иных признаков недействительности (повреждений, надрывов, лишних или отсутствующих записей). Делаем электронные запросы в организации и выявляем ограничения, аресты, запреты на имущество, которые продавец иногда пытается скрыть. Например, пожилые люди часто путают договоры дарения и завещание, мы объясняем им это. С этого года у нас появились совместные завещания супругов. Если бабушка и дедушка хотят передать имущество одному из наследников, они могут прийти и оставить это завещание. И еще недавно один институт появился – наследственный договор. Когда бабушка, дедушка и внук, будучи живыми, будут вместе подписывать договор о наследстве, в котором сказано, что после смерти бабушки и дедушки собственником имущества станет внук. Сделки бывают разные, суммы бывают разные. Если вы не хотите расстаться с заработанным и не получить взамен желаемое, то лучше обратиться к нотариусу. Вот какой еще бонус появился у нас в последнее время: если вы хотите себя обезопасить в плане расчетов по сделке, то можете воспользоваться публичным депозитным счетом нотариуса.

- Можно ли получить бесплатную консультацию в Нотариальной палате Пермского края?

- По любым нотариальным действиям граждане могут получить консультацию абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04. Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/ или в официальных группах ВКонтакте.