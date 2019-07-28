«Вбежал полуголый и весь в наколках». В Перми полицейские ликвидировали грабителя, взявшего заложниц

- Пострадавшая женщина госпитализирована, находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожает, - сообщили «Комсомолке» в краевом министерстве здравоохранения.

Напомним, вечером в субботу, 27 июля, в продуктовый магазин «Вектор», находящийся на улице Вильямса в микрорайоне Гайва, зашел 40-летний мужчина.

- Он практически вбежал внутрь, - рассказала нам очевидец. – Такой полуголый, весь в наколках. Видно, что в неадеквате.

Подойдя к кассе, мужчина вместо того, чтобы расплатиться за покупки, достал нож и, приставив его к горлу продавца, потребовал у нее выручку. Также он задержал возле себя и одну из покупательниц, тоже угрожая ей ножом.

В магазине в тот момент было многолюдно. Поднялся крик. Кто-то из посетителей, выбежав за дверь, вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские пытались уговорить грабителя отпустить заложниц и сдаться, но тот не отвечал им. По мнению очевидцев, нападавший был «под кайфом» и потому вел себя неадекватно.

Поняв, что выйти из магазина с добычей ему не удастся, грабитель ударил одну из заложниц ножом. И тогда полицейские открыли огонь на поражение.

- В соответствии с законом «О полиции» сотрудниками было применено табельное оружие, - сообщили «Комсомолке» в краевой полиции. - Нападавший скончался на месте происшествия. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Гайвы.

Полицейские застрелили грабителя, который взял в заложники двух женщин 00:00 00:00

Нападавшим был 40-летний рецидивистФото: СОЦСЕТИ

Магазин «Вектор» временно закрыт.

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по покушению на убийство.

- Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и потерпевшие, одной из которых в связи с полученными ранениями назначено лечение, - рассказали в СУ СКР. - Расследование уголовного дела продолжается.