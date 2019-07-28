2019-07-28T15:59:22+03:00
Происшествия

«Из-за едкого дыма мать не смогла вернуться за сыном». В Прикамье полицейский спас из огня 8-летнего мальчика

Ребенок не пострадал
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Лейтенант Михаил Выломов вытащил ребенка из горящего домаЛейтенант Михаил Выломов вытащил ребенка из горящего домаФото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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- Когда вырасту, обязательно стану полицейским, таким, как дядя Миша, - признался 8-летний мальчик, которого лейтенант полиции Михаил Выломов вытащил из горящего дома.

Утром в поселке Уральский загорелась одна из комнат, находящихся на четвертом этаже общежития. Густой едкий дым валил из окон. В это время участковый уполномоченный отдела МВД России по Нытвенскому району Михаил Выломов как раз шел на службу. Заметив пожар, он быстро побежал туда. Возле горящего дома полицейского остановил мужчина и сказал, что в одной из комнат остался его восьмилетний сын. Его мать, узнав о пожаре в соседней комнате, одной из первых бросилась тушить огонь. А вернуться к себе домой она уже не смогла, так как коридор заволокло едким дымом.

Участковый вместе с отцом ребенка добрался до третьего этажа. Выше подняться по лестнице уже было невозможно – весь коридор был в дыму. Михаил нашел полотенце, намочил его водой, прикрыл им рот и нос и попытался подняться выше. Но почувствовал, что задыхается, и поэтому вынужден был вернуться на улицу.

К этому времени на место прибыли пожарные. Полицейский взял у них раздвижную лестницу и поднялся по ней на четвертый этаж. Там он выбил окно, вытащил перепуганного мальчика и вместе с ним спустился вниз. Позже с помощью автовышки полицейский также помог выбраться из здания женщине с младенцем.

Всего из горящего дома было эвакуировано 40 человек. После этого пожарные потушили возгорани

ИСТОЧНИК KP.RU

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