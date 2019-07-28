В Перми грабитель с ножом взял в заложники двух продавщиц и был убит при задержании

Субботний вечер обернулся кошмаром для сотрудников пермского магазина. Уже перед самым закрытием в магазин на Гайве зашел мужчина. Поздний посетитель внезапно достал нож, приставил его к горлу женщины-кассира и потребовал денег. По предположению очевидцев, грабитель был под «кайфом» и потому вел себя неадекватно.

Нападавший был неоднократно судим

Прибывшие на вызов сотрудники полиции попытались урезонить налетчика, но тот сначала не отвечал, а потом ударил свою заложницу ножом. Стражам порядка пришлось открыть огонь на поражение. Грабитель был убит на месте. Рана продавщицы, к счастью, оказалась не смертельной.

- В субботу, 27 июля, около 19.30 часов в полицию поступило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина угрожает двум женщинам в магазине на улице Вильямса, - рассказали нам в пресс-службе краевой полиции – Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции и вступили с злоумышленником в переговоры. Однако мужчина причинил ножевое ранение одной из женщин. В соответствии с законом «О полиции» сотрудниками было применено табельное оружие. Нападавший скончался на месте происшествия. Им оказался 40-летний мужчина, ранее неоднократно судимый. Пострадавшей женщине оказана медицинская помощь. Выясняются все обстоятельства произошедшего.