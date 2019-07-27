2019-07-27T11:48:01+03:00
Происшествия

«Он так и не приходит в себя». Мальчику из Перми, который лежит в коме в тбилисском госпитале, сделали еще одну операцию

Грузинские и пермские врачи оценивают его состояние как тяжелое [аудио]
Андрей МАТЛИН
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Фото из личного архива семьи и соцсетей.Фото из личного архива семьи и соцсетей.
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- Они все-таки сделали ему еще одну операцию на головном мозге, хотя подробностей я не знаю, - говорит дедушка двухлетнего Дани Олег Власов. – После операции ему сделали МРТ, но о результатах нам пока ничего не известно. Внук пока так и не приходит в себя. И нам не дают никаких прогнозов: говорят, может через неделю он в себя придет, может, через месяц.

Напомним, маленький Даня попал в госпиталь имени Лео Бокерии в Тбилиси после того, как его семья, отдыхавшая в Грузии, попала в страшную аварию. Мама Дани Елена и пятилетняя сестренка Камилла понемногу идут на поправку. Лена перенесла четыре операции - на ноге, нижней челюсти и позвоночнике.

Дане досталось больше всех, он до сих пор в коме. У мальчика пострадал головной мозг. Ему сделали операцию по удалению гигромы (скопление спинномозговой жидкости. - Ред.) в затылочной части головы и поставили дренаж, чтобы выводить скапливающуюся жидкость. По словам дедушки, ребенку требовалась еще одна операция на головном мозге, но родным Дани грузинские врачи объяснили, что она дорогостоящая. Он говорил, что больница и так уже выставила счет краевым властям на сумму более чем 27 тысяч долларов.

"У родителей нет денег на операцию". Малыша, пострадавшего в ДТП в Грузии, местные врачи отказываются оперировать

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И вот теперь Олег Власов сообщил, что ребенка все-таки прооперировали, хотя он и не знает, оплатил ли кто-нибудь операцию.

- По состоянию на 24 июля коллегиальным решением обеих сторон состояние одного пациента расценено как тяжелое, состояние еще двух пациентов - как средней степени тяжести с положительным прогнозом, - сообщили в минздраве Прикамья. - Министерство здравоохранения Пермского края в режиме онлайн взаимодействует с госпиталем в Тбилиси, в котором на лечении находятся трое пермяков, пострадавших в ДТП на территории Грузии. Грузинским коллегам направлено предложение по взаимодействию - в части привлечения ведущих специалистов Пермского края (детских анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов, неврологов и нейрохирургов) к оказанию медицинской помощи нашим соотечественникам с использованием телемедицинских технологий, а также для оценки возможности транспортировки пострадавших в Пермь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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