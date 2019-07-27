«Он так и не приходит в себя». Мальчику из Перми, который лежит в коме в тбилисском госпитале, сделали еще одну операцию

- Они все-таки сделали ему еще одну операцию на головном мозге, хотя подробностей я не знаю, - говорит дедушка двухлетнего Дани Олег Власов. – После операции ему сделали МРТ, но о результатах нам пока ничего не известно. Внук пока так и не приходит в себя. И нам не дают никаких прогнозов: говорят, может через неделю он в себя придет, может, через месяц.

Напомним, маленький Даня попал в госпиталь имени Лео Бокерии в Тбилиси после того, как его семья, отдыхавшая в Грузии, попала в страшную аварию. Мама Дани Елена и пятилетняя сестренка Камилла понемногу идут на поправку. Лена перенесла четыре операции - на ноге, нижней челюсти и позвоночнике.

Дане досталось больше всех, он до сих пор в коме. У мальчика пострадал головной мозг. Ему сделали операцию по удалению гигромы (скопление спинномозговой жидкости. - Ред.) в затылочной части головы и поставили дренаж, чтобы выводить скапливающуюся жидкость. По словам дедушки, ребенку требовалась еще одна операция на головном мозге, но родным Дани грузинские врачи объяснили, что она дорогостоящая. Он говорил, что больница и так уже выставила счет краевым властям на сумму более чем 27 тысяч долларов.

"У родителей нет денег на операцию". Малыша, пострадавшего в ДТП в Грузии, местные врачи отказываются оперировать 00:00 00:00

И вот теперь Олег Власов сообщил, что ребенка все-таки прооперировали, хотя он и не знает, оплатил ли кто-нибудь операцию.

- По состоянию на 24 июля коллегиальным решением обеих сторон состояние одного пациента расценено как тяжелое, состояние еще двух пациентов - как средней степени тяжести с положительным прогнозом, - сообщили в минздраве Прикамья. - Министерство здравоохранения Пермского края в режиме онлайн взаимодействует с госпиталем в Тбилиси, в котором на лечении находятся трое пермяков, пострадавших в ДТП на территории Грузии. Грузинским коллегам направлено предложение по взаимодействию - в части привлечения ведущих специалистов Пермского края (детских анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов, неврологов и нейрохирургов) к оказанию медицинской помощи нашим соотечественникам с использованием телемедицинских технологий, а также для оценки возможности транспортировки пострадавших в Пермь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самому маленькому досталось больше всех». Дедушка рассказал о состоянии малыша, пострадавшего в ДТП в Грузии

Его мама и сестра постепенно идут на поправку[аудио] (подробнее…)

«Мама чудом вытащила из машины детей». Минздрав поможет семье из Перми, которая попала в аварию в Грузии

Дети находятся на искусственной вентиляции легких[аудио] (подробнее…)