После трагедии в Хабаровском крае в Прикамье проверяют детские палаточные лагеря

- Сколько здесь палаток, и на каком расстоянии друг от друга они стоят? - спрашивали проверяющие у работников детского палаточного лагеря «Новое поколение», он стоит на Каме рядом с Усть-Качкой.

- У нас всего пять восьмиместных палаток, установленных на расстоянии от 2 до 5 метров.

- Есть ли в палатках розетки, обогревательные приборы?

- Нет, каждому ребенку в начале смены выдаем по фонарику, чтобы он мог передвигаться в темноте.

Всего в лагере пять таких палаток. Условия в них, как говорит директор лагеря, максимально приближены к туристским.Фото: Андрей МАТЛИН

После жуткой трагедии в Хабаровском лагере, где на пожаре погибли четверо детей, в Прикамье начались проверки детских мест отдыха.

Первым из 12 палаточных лагерей в Пермском крае проверили лагерь "Новое поколение" на Каме.Фото: Андрей МАТЛИН

В палаточной зоне «Нового поколения» сейчас отдыхают 36 ребятишек - в возрасте от 12 до 17 лет. Пока проверяющие - пожарные из МЧС, представители краевого Минсоцразвития - осматривали их палатки, они сгрудились в беседке и под гитару разучивали туристские песни.

Палаточный городок.Фото: Андрей МАТЛИН

- Не страшно вам теперь здесь, в палатках? - интересуемся у них. Они, конечно, наслышаны, что случилось с их сверстниками на Дальнем Востоке.

- Нет! - говорят они. - Наоборот, жалко расставаться с лагерем и друзьями. Сегодня последний день нашей смены, вот, репетируем песни, готовимся к прощальному костру.

Никаких ЧП в их смену, по их словам, не приключались.

Так выглядит восьмиместная палатка изнутри.Фото: Андрей МАТЛИН

- Вот, видите, мы сушим одежду на солнышке, на сушилке с веревками, без всякого электричества, во всех палатках у нас висят огнетушители, вожатые по ночам спят вместе с нами, - объясняют обитатели палаточного городка. - А едим мы вместе с другими ребятами в столовой, только один раз во время похода кашу на костре сами варили.

- Все палаточные лагеря, которые действуют в Пермском крае, разбиты на базе

Одежду в палаточном лагере сушат на веревочных, а не электрических сушилках.Фото: Андрей МАТЛИН

обычных лагерей, в которых есть вся необходимая инфраструктура, - объясняет замминистра социального развития края Надежда Подъянова. - Всего мы получили 25 уведомлений о возможном открытии таких лагерей и занесли их в наш реестр, но реально работают только 12. Все эти лагеря мы проверим до конца следующей недели. В этом лагере мы никаких нарушений безопасности не обнаружили.

Почему же детям нужно ютиться в восьмиместных палатках, когда вокруг, буквально рядом, - капитальные кирпичные корпуса?

Лагерь проверяли сотрудники МЧС и чиновники из краевого минсоцразвития.Фото: Андрей МАТЛИН

- Мы специально создаем условия, максимально приближенные к жизни настоящих туристов, - объясняет директор детского лагеря «Новое поколение» Валерий Долгих. - И помимо обычных смен мы предлагаем еще шесть десятидневных «палаточных». Сутки проживания в палаточном лагере стоят тысячу рублей. Малышей, конечно, в них не берем, только детей от 12 до 17 лет. Во время холодов ребята спят в спальных мешках. А пару раз, когда было совсем холодно, самых маленьких переводили на ночь в спальные корпуса.

На главной сцене лагеря всегда многолюдно.Фото: Андрей МАТЛИН

Вслед за взрослыми проверяющими в палаточном лагере появляются две девчушки с папками в руках.

- Мы сегодня - санитарные дежурные по лагерю! - гордо объясняет одна их них. - Мы обходим все места и смотрим, где и что не так.

- Вот эту вешалку с одеждой я бы из палатки убрала, она мешает проходу, - строго говорит ее подружка. И что-то записывает на листке в своей папке.

Девочки-санитарки из детского лагеря оказались более придирчивыми, чем взрослые проверяющие.Фото: Андрей МАТЛИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Погибли четверо детей". После трагедии в Хабаровском крае в Прикамье проверят все детские палаточные лагеря

Их будут проверять пожарные и санитарные врачи [видео] (подробнее…)