2019-07-25T14:21:33+03:00
Общество

«Территория улучшений» принесла нефтяникам Прикамья более 7 миллиардов за 3 года

Система непрерывных улучшений заработала пять лет назад
Андрей МАТЛИН
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В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» эффективно функционирует система непрерывных улучшений. Каждый работник может выдвинуть идею по оптимизации того или иного процесса, повысить эффективность своей работы. Все предложения поступают в банк идей, получают оценку экспертов. Просчитываются возможности реализации и последующий экономический эффект.

Система улучшений заработала пять лет назад. И положительный результат очевиден. Работники предприятия активно включились в процесс совершенствования, что подтверждается цифрами. Начинали с 15 идей в 2015 году. К этому году количество предложений, как и вовлеченность персонала, возросли почти в десять раз.

Только за первое полугодие 2019 года нефтепереработчики направили 138 предложений и реализовали 39 проектов по улучшению, которые затронули как производственные процессы, так и управленческую сферу. Результат улучшений - это снижение потерь, сокращение затрат, повышение качества продукции, повышение надежности работы оборудования, улучшение условий труда. Общий экономический эффект от системы непрерывных улучшений только за последние три года составил более семи миллиардов рублей.

- Современный бизнес требует постоянной положительной динамики, постоянных улучшений, мы не можем позволить себе упускать возможности. Мы вовлекаем в процесс совершенствования персонал всех уровней. Любой может выдвинуть идею и повысить эффективность бизнес-процессов, - отметил генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Сергей Андронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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