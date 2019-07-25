2019-07-25T17:39:45+03:00
Общество

Куда пойти в выходные в Перми 27 и 28 июля: Фестиваль "Seasons в Хохловке", Выходные на набережно и "Супер-дети" в Парке Горького

Рассказываем о самых интересных мероприятиях
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27 и 28 июля в Хохловке пройдет большой летний фестиваль Seasons, который соединит на одной площадке сразу четыре фестивальных проекта:

-«Дизайн-субботник» объединит промышленных дизайнеров и ремесленников.

-More Amore - это территория музыки и уличного театра. На сцене соберутся музыканты и группы из Москвы, Краснодара, Перми и Вильнюса.

-«Большие гости» - здесь все посвящено еде. Будет открыт фудкорт с новыми гастрономическими проектами Перми - длинный стол, за которым можно будет дружно усесться и перекусить.

-«Детские люди» - активные игры на траве, большие конструкторы, «арт-забор» и костюмированные шествия.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

27 и 28 июля, с 11.00 до 22.00

Билеты: на один день - 450 рублей, на два дня - 650 рублей

Как добраться:

На личном автомобиле или рейсовом автобусе №340, который ходит из Перми, от остановки «Улица Попова».

Выходные на набережной

В выходные на Соборной площади можно будет посмотреть программу Фестиваля французских музыкальных фильмов. Он будет идти два дня с 13 часов до полуночи.

В воскресенье в Амфитеатре пройдет День дружбы. В программе – концертная программа от творческих коллективов города и края, флешмоб «Цепочка рукопожатий», выступление группы Red Ties.

Набережная Камы

27 и 28 июля, с 13.00 до полуночи

«Супер-Дети» в парке Горького

В субботу, 27 июля, в парке Горького пройдет фестиваль талантов «Супер-Дети». На главной сцене парка будут выступать ребята из Перми и других городов края.

С 13 часов в парке начнут работать интерактивные площадки, а с 14 часов можно будет посмотреть выступления участников фестиваля.

Парк Горького, ул. Сибирская, 49

ИСТОЧНИК KP.RU

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