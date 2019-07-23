После трагедии в Хабаровском крае в Прикамье проверят все детские палаточные лагеря

В Прикамье проверят все детские палаточные лагеря – после страшной трагедии, случившейся ночью на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Там 23 июля, около трех часов ночи, произошел пожар, сгорело дотла 20 палаток. В них находилось 189 детей, один погиб, еще трое в реанимации. Погибшая 11-летняя девочка утром собиралась отмечать свой день рождения.

- В связи с пожаром, произошедшим в Хабаровском крае, начиная с 23 июля Министерство социального развития Пермского края проведет проверку палаточных лагерей и мест отдыха детей, где организовано их круглосуточное пребывание, - сообщили в краевом ведомстве, ответственном за летний отдых детей. - Проверочные мероприятия будут организованы совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю, Главным управлением МЧС России по Пермскому краю. Цель мероприятий – обеспечение безопасности детей.

Всего в Пермском крае 25 таких палаточных лагерей – это только те, руководители которых уведомили минсоцразвития о том, что они открываются. Но могут быть и другие.

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