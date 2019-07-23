2019-07-23T14:10:15+03:00
Происшествия

«Они же пацаны совсем были!» Виновным в пожаре на шахте в Соликамске, где погибли 9 горняков, грозит до семи лет

На скамье подсудимых пять человек – руководители и горные мастера башкирской горностроительной организации [видео]
Андрей МАТЛИН
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Дым из шахты валил густыми клубами. Фото из соцсетей.Дым из шахты валил густыми клубами. Фото из соцсетей.
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- Из главного следственного управления к нам поступили 44 тома уголовного дела о пожаре на шахте в Соликамске, - сообщили в Соликамском суде. – 25 июля судья Юрий Анфалов рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения пятерым обвиняемым и назначит дату первого судебного заседания.

В Прикамье начинается судебный процесс по поводу трагедии, за которой в декабре прошлого года следила вся страна. Тогда в третьем соликамском рудоуправлении «Уралкалия» на большой глубине вспыхнул пожар - на шахте №4, ствол которой в начале декабря по договору с калийным предприятием начали углублять работники башкирского «Управления строительства №30».

В тот день там трудились шахтеры из Прикамья, Башкирии, Краснодарского края. Восьмерым из них удалось выбраться на поверхность. Еще девятеро так и остались глубоко под землей. Спасатели раз за разом пробовали спускаться за ними в люльке. Но жар не давал приблизиться к пожарищу.

- Снова не удалось пробиться, - приводили новостные ленты слова спасателей. – Шансов на спасение все меньше…

- Дым там валит большими плотными клубами, представляете, какая температура в шахте, она 400 метров в длину, - утирали слезы те шахтеры, которым удалось спастись. - Они же пацаны там все, хоть и женатые, у всех дети, которых надо кормить, даже у самого молодого - 26-летнего Илюхи двое ребятишек!

Сразу после трагедии начались аресты. Фото: Николай Анфалов.

Сразу после трагедии начались аресты. Фото: Николай Анфалов.

И только на следующие сутки обгоревшие тела девятерых шахтеров извлекли из-под земли. В шахтерских семьях повисло горе. Соликамские и березниковские шахтеры-калийщики, невзирая на 30-градусный мороз, несли и несли к проходным рудоуправления, где случилась трагедия, красные гвоздики – в память о погибших товарищах.

К проходным рудоуправления шахтеры несли цветы и даже детские рисунки - в память о погибших товарищах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К проходным рудоуправления шахтеры несли цветы и даже детские рисунки - в память о погибших товарищах.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сразу же, в день трагедии, 22 декабря 2018 года, было возбуждено уголовное дело, затем арестовали пятерых работников башкирской горностроительной организации. Впоследствии они просили суд заменить им меру пресечения на домашний арест, полностью не признав свою вину, но получили отказ.

Основная предварительная версия следователей заключалась в том, что не была соблюдена безопасность при проведении сварочных работ. Действительно, горняки рассказывали, что на глубине 364 метра они занимались тем, что сваривали каркас из арматуры, чтобы затем забетонировать горизонтальный вентиляционный канал. Искры от сварки могли поджечь полиуретановый герметик, и от него уже могли загореться и доски деревянной опалубки.

Теперь на суде предстоит в точности установить, что же привело в декабрьский день к страшной трагедии? На скамье подсудимых на вопросы судьи, прокурора и адвокатов будут отвечать пятеро сотрудников башкирской шахтостроительной организации «Строительное управление №30». Судить будут троих руководителей, которые отвечали за технику безопасности, и двух горных мастеров, с чьего разрешения под землей проводились сварочные работы.

Все они обвиняются по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших смерть двух и более лиц. Руководителю шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрею Артюхину, начальнику подземного участка № 5 Максиму Канищеву, горному инженеру по охране труда Святославу Седову, горным мастерам Игорю Чукаеву и Андрею Купряшкину грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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