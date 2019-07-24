«Хороводы, гармонисты и ароматные блины». Пермские риэлторы посетили загородный комплекс «Комарово хутор»

Загородный комплекс «Комарово-хутор» – идеальное место для тех, кто хочет наслаждаться удивительными пейзажами и чистым воздухом ежедневно. С этим объектом познакомились партнеры-риэлторы агентства недвижимости «СтройПанельКомплект» в рамках гостевого визита, который состоялся 19 июля.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Загородный комплекс посетили порядка 40 гостей. Праздничное мероприятие прошло в формате широких русских гуляний – с хороводами, играми, гармонистом и вкусными угощениями.

Гости смогли оценить просторы и неповторимый природный ландшафт «Комарово-хутор». Загородный комплекс находится совсем рядом с рекой Сылва – расстояние от нее до участков составляет 300 метров. Зеленая территория комплекса располагает к отдыху и наслаждению чистотой природы. Здесь растет множество цветов и ягод, поют птицы, а воздух пропитан ароматами леса.

2-этажный дом «Лакомый», площадь 147 кв.м., придомовой участок 19 соток. В разгар сезона застройщик предлагает приятные скидки на последние свободные дома.

Деревянные дома, выполненные из обработанного дерева, встречают гостей приятной прохладой в жаркий день, а из окон открывается потрясающая панорама на реку. Специалисты агентства «СтройПанельКомплект» провели для гостей экскурсию в 2-этажный дом «Лакомый», один из двух оставшихся в продаже. Остальные дома уже обрели счастливых хозяев!

После экскурсии гостей-риелторов ждали настоящие русские гуляния – с традиционными играми, плетением венков, стилизованной фотозоной, частушками и хороводами. Под народную музыку веселье лилось через край, а красны девицы угощали гостей блинами и пирожками. Эффектным финалом праздника стало выступление гармониста.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Отметим, что на мероприятии были подведены итоги второго квартала в рамках премии «Самый эффективный партнер». Призы и приятные подарки от застройщика получили Агентство недвижимости «Ракурс» и Городской центр недвижимости «Альфа», агентства стали лидерами по количеству проданных квартир и квадратных метров соответственно.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Как отмечают риэлторы – продавать квартиры и дома от «СтройПанельКомплект» надежно и приятно. СПК расширяет горизонты деятельности предлагая сегодня не только панельные дома, но и индивидуальные решения, такие как загородный комплекс «Комарово хутор».

Жизнь рядом с природой – мечта многих горожан. Воплощайте ее в реальность вместе с надежным застройщиком «СтройПанельКомплект»

«Комарово-хутор» – стоит один раз увидеть, чтобы влюбиться!

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